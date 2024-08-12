Путылина впервые рассказала, как скинула 25 кг: «Спорт — не в кайф, отказалась от некоторых продуктов»

Зрители «Модного приговора» на Первом канале диву дались,увидев в проекте маму блогера Жени Ершова — Елену Путылину.

Участница реалити «Сокровища императора» на ТНТ скинула 25 килограммов и пришла в проект просто неузнаваемой. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro бизнес-леди впервые рассказала, как у нее это получилось.

По словам Елены, она много лет хотела похудеть, но всегда откладывала на потом. Не раз на лишний вес ей указывал и сын Женя Ершов. Путылина обещала отпрыску, что когда-нибудь займется собой, но все откладывала.

«Видимо, я не понимала, для чего мне это. Говорила, что меня все устраивает», — сказала Елена.

Поворотным в ее судьбе стало шоу «Сокровища императора».

«Мне было трудно бегать. А еще было стыдно, когда участники, которые ненамного моложе меня, справлялись с преодолением расстояний легко! Филипп Киркоров старше меня на 10 лет и показывал суперрезультаты!» — призналась собеседница нашему журналисту.

В итоге нагрузки на проекте в Китае дали интересную «побочку» в виде скинутых 5 килограммов. И это вдохновило Елену на дальнейшее похудение.