Путылина впервые рассказала, как скинула 25 кг: «Спорт — не в кайф, отказалась от некоторых продуктов»
Елена Путылина. Фото: ТНТ (шоу «Сокровища императора») и Первый канал (шоу «Модный приговор»)
Мама Ершова заявила, что ей это не составила труда.
Зрители «Модного приговора» на Первом канале диву дались,увидев в проекте маму блогера Жени Ершова — Елену Путылину.
Участница реалити «Сокровища императора» на ТНТ скинула 25 килограммов и пришла в проект просто неузнаваемой. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro бизнес-леди впервые рассказала, как у нее это получилось.
По словам Елены, она много лет хотела похудеть, но всегда откладывала на потом. Не раз на лишний вес ей указывал и сын Женя Ершов. Путылина обещала отпрыску, что когда-нибудь займется собой, но все откладывала.
«Видимо, я не понимала, для чего мне это. Говорила, что меня все устраивает», — сказала Елена.
Поворотным в ее судьбе стало шоу «Сокровища императора».
«Мне было трудно бегать. А еще было стыдно, когда участники, которые ненамного моложе меня, справлялись с преодолением расстояний легко! Филипп Киркоров старше меня на 10 лет и показывал суперрезультаты!» — призналась собеседница нашему журналисту.
В итоге нагрузки на проекте в Китае дали интересную «побочку» в виде скинутых 5 килограммов. И это вдохновило Елену на дальнейшее похудение.
«По приезде домой я решила продолжить коррекцию фигуры путем отказа от некоторых продуктов. В итоге за 8 месяцев я избавилась от 20 килограммов! Диеты особо не было, я отказалась от сладкого, мучного и спиртных напитков. В целом для меня это не было мучением. Самый главный продукт, без которого я не могу, это мясо!» — поведала Елена Путылина.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург, к слову, одобрил такой метод потери веса. Он заявил, что Елена Путылина выбрала максимально правильный путь по дороге к стройности: отказалась от продуктов, от которых набирают вес. При этом не стала мучить себя строгими диетами, оставив «для радости» любимые продукты. (Подробнее читайте здесь).
Мама Евгения Ершова не скрыла, что никогда не дружила со спортом. Но сброшенные на «Сокровищах императора» 5 килограммов запустили практически необратимый процесс. Она не только стала придерживаться диеты, но и записалась на индивидуальные занятия по фитнесу, стала системно посещать косметолога, поработала над стилем (в том числе засветилась на «Модном приговоре»).
«Самое главное в изменении себя — это принятие решения! Важно понять, для чего это нужно и для кого. Если это для себя, для того, чтобы улучшить качество жизни, то это отлично! Если для того, чтобы просто нравиться кому-то, то это не эффективно!
Когда я бегала по Китаю, мне было сложно. Давление, пульс, отдышка… До шоу я думала: «Мне уже 45!» А теперь я мыслю: «Мне всего лишь 46». После шоу у меня появились мечты, цели! Поэтому нужно быть в форме!» — заметила Елена Путылина.
Сейчас бизнес-леди вдохновляют новые ощущения, которые ей стал дарить ее муж. Он бесконечно восхищен прекрасными изменениями в Елене. «Ему очень нравлюсь новая Я!» — с восторгом сказала собеседница.
Елена Путылина. Фото: Первый канал / шоу «Модный приговор»
«Пару недель мы отдыхали на черноморском побережье, и я решила наградить себя! Я пила шампанское, съела пирожное. Но, если честно, то состояние, которое я испытывала, отказавшись от этих шалостей, мне нравится больше!
Да и очень нравится сесть за руль в любое время! В общем, я кайфую! Теперь мне нужно поймать кайф от занятия спортом! Все у нас в голове! Да будет так!» — подытожила звезда «Сокровищ императора».
Она также вспомнила, как продюсер шоу ТНТ Лика Бланк сказала ей: «Если кайфанете от испытаний, то все получится! Я поняла: для того чтобы что-то получилось на все 100 %, нужно чтобы это нравилось! Чтобы было в кайф!» Елена очень надеется, что вскоре она почувствует удовольствие от занятий спортом, и он тоже прочно войдет в ее образ жизни.