Диетолог Марият Мухина — о методе похудения дочери Анастасии Заворотнюк: «Фигура путем огромной жертвы»

Анна Заворотнюк. Фото: социальные сети Анны Заворотнюк

Старшая дочь ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк пошла не по той дорожке.

Старшая дочь ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна может довести себя до истощения. Модель призналась, что иногда решает быстро похудеть и ест только куриную грудку с листьями салата. А также активно занимается спортом. Потом резко срывается и снова ищет баланс в питании. Однако такой непостоянный рацион может быть опасен не только для организма, но и для жизни. В разговоре с Teleprogramma.pro доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина объяснила, чем грозят Анне такие эксперименты.

«Дочь «прекрасной няни» сохраняет хрупкую фигуру путем огромной жертвы со стороны здоровья. Цена возможности носить откровенные платья и наряды, подчеркивающие ее стройность и модельные параметры, очень высока», — пояснила эксперт.

Мухина рассказала, что скудные диеты из куриной грудки и листьев салата провоцируют в организме дефицит питательных веществ. В грудке нехватка жиров и железа, а это может привести к анемии. Также будет нехватка других питательных элементов — магния, кальция, витаминов группы В и других. Это может привести к депрессии. Также могут начаться проблемы с ЖКТ, кишечником, сердечно-сосудистой системой.

«Даже развиваться в более серьезные расстройства, такие как анорексия или булимия. Очень часто аноректики погибают во сне от остановки сердца. Важно понимать, что здоровый образ жизни предполагает сбалансированное питание, разнообразие в рационе», — подытожила диетолог.

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