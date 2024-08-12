Диетолог Марият Мухина — о методе похудения дочери Анастасии Заворотнюк: «Фигура путем огромной жертвы»

Старшая дочь ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна может довести себя до истощения. Модель призналась, что иногда решает быстро похудеть и ест только куриную грудку с листьями салата. А также активно занимается спортом. Потом резко срывается и снова ищет баланс в питании. Однако такой непостоянный рацион может быть опасен не только для организма, но и для жизни. В разговоре с Teleprogramma.pro доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина объяснила, чем грозят Анне такие эксперименты.

«Дочь «прекрасной няни» сохраняет хрупкую фигуру путем огромной жертвы со стороны здоровья. Цена возможности носить откровенные платья и наряды, подчеркивающие ее стройность и модельные параметры, очень высока», — пояснила эксперт.

Мухина рассказала, что скудные диеты из куриной грудки и листьев салата провоцируют в организме дефицит питательных веществ. В грудке нехватка жиров и железа, а это может привести к анемии. Также будет нехватка других питательных элементов — магния, кальция, витаминов группы В и других. Это может привести к депрессии. Также могут начаться проблемы с ЖКТ, кишечником, сердечно-сосудистой системой .

«Даже развиваться в более серьезные расстройства, такие как анорексия или булимия. Очень часто аноректики погибают во сне от остановки сердца. Важно понимать, что здоровый образ жизни предполагает сбалансированное питание, разнообразие в рационе», — подытожила диетолог.