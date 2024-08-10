«Очень сложные ребята! Тор был выжат как лимон!»: о звездах в «Выжить в Дубае» — Чепурченко

Вячеслав Чепурченко получил второй шанс на «Выжить в Дубае», когда Джиган уступил ему свое место в проекте.

Вместе с тем, актер признался, что так и не смог сблизиться с большинством участников звездной команды, кроме Торнике Квитатиани.

«С Тором я больше всего успел подружиться из звездной команды. Но, когда я вернулся, я увидел, насколько он выжат как лимон. Потому что очень сложные ребята у нас и, скажем так, волнами мы не сошлись. Тор тоже с ними не сошелся , как показала последняя серия, когда его отчитывают в автобусе, высказывают ему, что он должен говорить и как. Почему вообще кому-то он что-то должен? Он такой же равноправный участник игры, как Надя и Саша!» — удивился в беседе с журналистом Teleprogramma.pro Вячеслав.

По словам Вячеслава Чепурченко , Торнике является очень культурным человеком, а потому не может «отправить подальше» Сашу или Надю.