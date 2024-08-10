Вячеслав Чепурченко: почему звезды стали добрее в новых сериях «Выжить в Дубае»?

Поклонники шоу «Выжить в Дубае» удивляются: с чего вдруг звезды стали вести себя более человечно? Чего не скажешь о народной команде. Те, напротив, «выдержав лицо» несколько выпусков подряд, словно с цепи сорвались — стали создавать группировки, организовывать сговоры, выталкивать из шоу вчерашних приятелей.

Teleprogramma.pro спросила у Вячеслава Чепурченко , почему вдруг звезды изменили тактику и не удивил ли его этот момент после возвращения в шоу.

«Звезды не стали казаться проще и добрее. Просто звезды с первого дня дали понять, что они готовы играть в полную силу: убирать соперников, даже если они в одной команде, открыто говорить, чего они хотят, признаваться, что они в шоу для игры. «Да, мы будем юлить, обманывать, съедать», — сразу сказали звезды. И очень быстро народ принял эти правила игры», — прокомментировал актер журналисту сайта.

По мнению Чепурченко, относительно звездной команды просто все поняли, что они никого не обманывали. А народная команда долго оттягивала этот процесс вхождения в настоящую игру и признания того, что придется побыть и злодеем в том числе.

«Вот это желание быть лучше сыграло для народной команды злую шутку», — сказал артист.

Он вспомнил, что во время своего участия шоу «Звезды в Африке» тоже хотел оставаться благородным и голосовать честно, только по совести.

«В результате я еще оказался самым неправильным, потому что зритель хочет видеть сильных персонажей, которые скажут: «Да, я вот такой, я злодей», — вспомнил Вячеслав.