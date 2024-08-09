Психолог — о страсти Анны Пересильд к откровенным нарядам: «Ей это нужно»

Анна Пересильд переживает непростой период, и это выражается в ее образах. Актрису часто критикуют за то, что она для красных дорожек и повседневной жизни выбирает чрезмерно откровенные наряды. Однако дочь Юлии Пересильд заявила, что не откажется от своего стиля.

Она отметила, что многие подростки закрываются в оверсайз или спортивную одежду. А 15-летняя актриса выбрала для себя другой путь. Психолог Лариса Короткова в разговоре с Teleprogramma.pro объяснила страсть Анны к сексуальной одежде.

«Она изначально дочь режиссера и актрисы. Семья творческая. Во-вторых, она подросток. Это и желание самовыражения, подростковый гормональный фон. Это уже не дети, но и не взрослые. Они выражаются в интимно-сексуальных формах, любят откровенные наряды, прически необычные, макияж яркий. Плюс она сама актриса. Она сказала, что подростки закрываются и она несет в массы посыл, чтобы они были более открытыми, но на самом деле это нужно лично ей. Каждая девочка хочет чувствовать себя привлекательной», — высказалась эксперт.