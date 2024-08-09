Почему диетолог Лазуренко «благословила» Бузову на «ночной дожор»?

Ольга Бузова , как известно, старается придерживаться принципов здорового питания, к тому же занимается спортом. Вместе с тем звезда призналась своим поклонникам в соцсетях, что устроила себе «ночной дожор». Пыталась перетерпеть чувство голода перед поздней посадкой на самолет, но все-таки съела салат.

«Знаю, что поздно, но безумно голодная. Салат из зелени с авокадо. Кто тут тоже любитель на ночь перекусить?» — обозначилась Бузова.

При этом врач Наталья Лазуренко , диетолог-эндокринолог, обсуждая перекус в ночи Ольги Бузовой, не стала ее осуждать за это.

«Человек устроен таким образом, что ему просто необходимо получать питательные вещества и энергию для полноценной и активной жизнедеятельности всего организма и каждой отдельной клеточки. Ольга Бузова с ее суперактивностью и мегазанятостью тем более нуждается в этой энергии. У Ольги очередная поездка в ночное время. В такой суровой действительности необходимо правильно питаться.

Если за весь организм ничего не получал, он будет испытывать физиологический голод! Он отличается от психологического, эмоционального голода. Тут имеет значение дать организму энергию, а не лакомство! И в данном случае Ольга Бузова выбрала очень спокойный вариант. Легкий и в тоже время насыщающий прием пищи. В салате есть овощи, разнообразные масла, растительный белок. С учетом экстремальной ситуации Ольга сделала разумный выбор. Однако я хочу надеяться, что у Ольги будет немного таких ситуаций и они не будут сбивать ее циркадные и гормональные ритмы!» — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro эксперт.