Анна Галянт — кто это?

19-летняя студентка Анна Галянт пришла в проект ТНТ «Выжить в Дубае» в образе скромной худенькой студентки, которая говорила на юный манер, забавляя этим других участников проекта.

Сейчас Аня не только превратилась в настоящую красавицу, перебралась в Москву, но и избавилась от говора.

К тому же Галянт затеяла некую «стройку мечты», о которой сообщила в своих соцсетях. Подписчики тут же предположили, что именно Аня могла победить в проекте ТНТ, а на выигранные деньги решила возвести себе дом. Однако ее жених Никита Плахотниченко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro опроверг это.

«Мы, конечно, будем жить вместе, но в чем-то более похожем на настоящий дом», — сказал участник шоу.