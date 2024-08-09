Запашный — о несчастном львенке, которого подобрали на улице: «А откуда эти звери вообще берутся?»

Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования забрал под свою опеку полуторамесячного львенка. Животное прогуливал по Москве некий мужчина, неравнодушный житель столицы сообщил об этом в полицию.

В итоге документов на малыша у «любителя зверят» не нашлось, сообщил Telegram-канал Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования.

Эдгард Запашный , генеральный директор Большого Московского государственного цирка, обсуждая этот инцидент с журналистом Teleprogramma.pro, удивился: