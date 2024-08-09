Запашный — о несчастном львенке, которого подобрали на улице: «А откуда эти звери вообще берутся?»

Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

Малыша хищника изъяли у человека без должных документов.

Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования забрал под свою опеку полуторамесячного львенка. Животное прогуливал по Москве некий мужчина, неравнодушный житель столицы сообщил об этом в полицию.

В итоге документов на малыша у «любителя зверят» не нашлось, сообщил Telegram-канал Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования.

Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, обсуждая этот инцидент с журналистом Teleprogramma.pro, удивился:

«Никто не задается вопросом: а откуда берутся дикие животные у обычных граждан? Мы пытаемся линчевать тех, в чьи руки они попали. А это уже третье изъятое животное только за последний месяц. Уже забрали двух львят и одного тигренка.

Это же целый поток! Кто-то же их разводит или привозит незаконно, кто-то на этом зарабатывает громадные деньги. Но я не могу привести ни одного примера, чтобы был наказан человек, который изначально продает этих животных».

Спасенный львенок. Фото: t.me/mospriroda

Эдгард Запашный рассказал, что и у него в цирке выступали «спасеныши» от горе-владельцев, содержавших их в домашних условиях: тигрица Анита и тигр Вики. За первым зверем народный артист специально летал в Казань, когда узнал, что его держат в гараже.

А Вики цирку отдал один сенатор, которому сделали такой царский живой подарок на праздник. К счастью, мужчина оказался умным и сразу понял, что содержать зверя дома неправильно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также