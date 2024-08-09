Плахотниченко — о своих тяготах в «Выжить в Дубае»: «Постоянное состояние напряженности»

Никита Плахотниченко не скрыл от корреспондента Teleprogramma.pro, что шоу «Выжить в Дубае» стало для него непростым испытанием. Примерно с третьего выпуска он стал понимать, что люди возле него не так просты, как казались вначале.

«Больше всего меня удивило, что на малые испытания проголосовали за Аню (первый раз). Тогда меня удивило, что мои «сокомандники» не боятся даже народного осуждения...» — высказался Никита.

Именно любимая девушка стала главным объектом его переживаний. И когда во время голосования назвали его имя, он испытал настоящее облегчение.

«Самое и, наверное, единственное сложное, что мне давалось на проекте, — это постоянное состояние напряженности. И напряженность эта была связана именно с малым испытанием. В моем случае я переживал больше не за себя, а за Аню. Поэтому, думаю, что мне было вдвойне тяжелее. Но в тоже время я этому рад. Я рад, что прошел пусть не длинный путь, пусть тернистый, но зато очень запоминающийся!» — прокомментировал нашему корреспонденту Никита.