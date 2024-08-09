Плахотниченко из «Выжить в Дубае» признался: «Почувствовал облегчение, когда назвали мое имя»

Никита Плахотниченко, участник шоу ТНТ «Выжить в Дубае», рассказал журналисту Teleprogramma.pro о своих чувствах во время прохождения последних для него испытаний.

Герой реалити считает, что члены его команды попытались его слить, почувствовав в нем серьезного соперника. А когда услышал свое имя после голосования, подумал: «Вот и настал этот момент!»

По словам Никиты, он почувствовал в этот момент облегчение.

«Почему? Во-первых, Аня не идет на малое испытание, а во-вторых, меня ожидание голосования удручало куда больше, чем сами малые испытания!» — рассудил Плахотниченко.

Выйдя за пределы проекта, Никита не разочаровался в людях, а просто сделал выводы о том, что не стоит доверять всему сказанному.

«Для меня этот проект стал глотком свежего воздуха, и только после него я стал дышать полной грудью!» — признался наш собеседник.