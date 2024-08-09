Плахотниченко — о членах своей команды в «Выжить в Дубае»: «Они ощущали опасность»

Участник народной команды шоу ТНТ «Выжить в Дубае» Никита Плахотниченко поговорил с корреспондентом Teleprogramma.pro о последнем выпуске проекта.

Звезда телепроекта считает, что ребята не просто так отправили его на малые испытания.

«На самом деле я уверен, что они просто понимали, что я устал молчать и больше с моей стороны не будет уступок. Я думаю, что они ощущали опасность, тем более перед объединением. И постарались в очередной раз меня слить», — прокомментировал ситуацию Никита.

Плахотниченко признался, что его сильно разочаровало поведение Остапа Солдатова, который ради победы в игре стал устраивать заговоры и собирать вокруг себя группу поддержки.