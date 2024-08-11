Кто станет победителем в «Выжить в Дубае»? Информация от источника

Шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ приближается к развязке. Команды «народников» и звезд объединились, напряжение к финалу нарастает. Не удивительно, что многие зрители строят различные версии, как может закончиться проект.

Среди самых популярных тот, что победительницей может стать студентка из Донецка Анна Галянт . В качестве аргументов пользователи Сети предъявляют тот факт, что она перебралась в столицу и стала строить дом своей мечты.

Teleprogramma.pro попросила посмотреть по картам Таро ясновидящую Айгуль Хуснетдинову , кто на самом деле выиграет в шоу. И есть ли среди этих людей Анна Галянт.

Увы, но карты не стали раскрывать финал шоу.

«Я так понимаю, что программа еще монтируется, поэтому очевидной, стопроцентной победы карты не показывают. И, если честно, такие вопросы не люблю, они понижают вибрации. Это праздные вопросы. Информации по Ане Галянт нет, она не идентифицируется в пространстве», — сказала экстрасенс.