Кто станет победителем в «Выжить в Дубае»? Информация от источника

Шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ приближается к развязке. Команды «народников» и звезд объединились, напряжение к финалу нарастает. Не удивительно, что многие зрители строят различные версии, как может закончиться проект.
Среди самых популярных тот, что победительницей может стать студентка из Донецка
Teleprogramma.pro попросила посмотреть по картам Таро ясновидящую
Увы, но карты не стали раскрывать финал шоу.
«Я так понимаю, что программа еще монтируется, поэтому очевидной, стопроцентной победы карты не показывают. И, если честно, такие вопросы не люблю, они понижают вибрации. Это праздные вопросы. Информации по Ане Галянт нет, она не идентифицируется в пространстве», — сказала экстрасенс.
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Расклад Таро. Фото: А. Хуснетдинова