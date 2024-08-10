Как спортсмены держат себя в форме: совет Марии Бутырской подойдет всем

Фигуристка Мария Бутырская в 52 года выглядит роскошно. Ее идеальной фигуре можно только позавидовать. И дело тут не только в спортивном прошлом. Во время своей карьеры в фигурном катании спортсменка не изнуряла себя диетами. По ее словам, такие эксперименты могут закончиться плохо для организма.

Спортсменам нельзя голодать из-за тяжелых физических нагрузок. В разговоре с Teleprogramma.pro Бутырская дала совет всем, кто хочет держать себя в форме. Он довольно простой, и с ним справится любой.

«Когда ты много работаешь, нужно питаться. Самая лучшая диета для спортсменов — не есть после шести. На глазах вес тает, на весах это видно», — объяснила фигуристка.