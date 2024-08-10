Стилист объяснила страсть Меган Маркл к странным брюкам

Поклонники стали замечать, что у Меган Маркл есть давняя страсть к очень длинным и широким брюкам. Иногда они выглядят так, как будто больше на пару размеров, чем нужно. Меган Маркл носила такой фасон задолго до встречи с принцем Гарри и продолжает носить до сих пор. И в этом, оказывается, есть скрытый смысл. Его суть в разговоре с Teleprogramma.pro объяснила стилист Надежда Чеснокова .

«Такие брюки ей очень идут, и она это знает. Они делают ей длинные ноги и переносят акцент с довольно большой груди на ноги. Почему длинные? Тут может быть две причины. Первая — брюки изначально рассчитаны на другую обувь, а на ту обувь, что надета, просто длинные.

Но у Меган, я думаю, причина другая. Она специально не укорачивает брюки, чтобы показать, что не боится их запачкать. Это такой элемент дорогой небрежной расслабленности (как и белый цвет), когда человек точно знает, что там, где он бывает, брюки не запачкаются, а если запачкаются, то есть кому их почистить. Вот такая эволюция «белоручек» в «белобрючки», — пояснила имиджмейкер.