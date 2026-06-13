«Не рви сердце, плюнь на эти деньги»: Долиной, требующей 176 млн с мошенников, дал совет Дзюник

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org призвал Ларису Долину отказаться от потерянных миллионов. Он считает, что певица вполне сможет заработать еще. Но зачем-то тратит свой ресурс на странные вещи.

Леонид Дзюник дал совет Ларисе Долиной, которая через суд пытается взыскать с обманувших ее мошенников десятки миллионов рублей. По мнению Дзюника, Долиной стоит направить свою энергию в иное русло и благодарить Бога за то, что у нее есть.