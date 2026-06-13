«Не рви сердце, плюнь на эти деньги»: Долиной, требующей 176 млн с мошенников, дал совет Дзюник

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org призвал Ларису Долину отказаться от потерянных миллионов. Он считает, что певица вполне сможет заработать еще. Но зачем-то тратит свой ресурс на странные вещи.
Леонид Дзюник дал совет Ларисе Долиной, которая через суд пытается взыскать с обманувших ее мошенников десятки миллионов рублей. По мнению Дзюника, Долиной стоит направить свою энергию в иное русло и благодарить Бога за то, что у нее есть.
«Биться уже поздно. Я думаю, что Ларисе Александровне надо как бы отпустить ситуацию и сказать: «Господи, спасибо тебе и пусть это будет самой большой потерей». Ну чего уже бороться? У нее сейчас прекрасные концерты. Она талантлива. Да, характер… Но она имеет на это право, она творческая личность.
Ну случилось такое. Потеряла ты только деньги. Это же мусор, бумажки, по большому счету. Заработаешь! Ты же еще в силе, и слава Богу, ты голос сохранила свой изумительный. Лариса Александровна, не рви сердце, плюнь на эти деньги, которые «уплыли». На все воля божья», — сказал Леонид Дзюник.
Актер, продюсер Леонид Дзюник. Фото: Личный архив
На днях стало известно, что Лариса Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с иском о возмещении нанесенного ущерба — артистка требует компенсацию в размере 176 миллионов рублей.
В качестве ответчиков по этому делу фигурируют лица, которых признали виновными в махинациях с недвижимостью певицы. Среди них: Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.
История с недвижимостью Ларисы Долиной в престижном районе Москвы, Хамовники, вызвала широкий общественный резонанс. Артистка утратила права на жилье из‑за изощренной мошеннической схемы. Под давлением злоумышленников Лариса Александровна продала квартиру в элитном районе, а позднее инициировала процесс признания сделки недействительной.
Судебный орган встал на сторону певицы — при этом от Долиной не потребовали вернуть денежные средства покупательнице. В результате женщина, приобретшая недвижимость у знаменитости, лишилась и квартиры, и вложенных средств.
Ситуация вылилась в громкий скандал: представители пострадавшей стороны обратились в Верховный суд. Высшая судебная инстанция вынесла решение в пользу покупательницы — Долину обязали передать ей ранее проданную квартиру.
Теперь, после того как суд официально подтвердил вину мошенников, Лариса Александровна предпринимает дальнейшие действия: она намерена в полном объеме возместить понесенные финансовые убытки.
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