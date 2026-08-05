«Не понимал, на каком языке он поет»: Соседов в ужасе от звука на концерте Билана

Стадионные шоу любят за масштаб и драйв, но порой за грандиозными декорациями и спецэффектами теряется самое главное — музыка. Именно это, по мнению музыкального критика Сергея Соседова, которое он озвучил в беседе с Teleprogramma.org, и случилось на концерте Димы Билана. Соседов не стал сглаживать углы и предельно честно разобрал, что пошло не так — и при этом не забыл отметить старания артиста.

Главная претензия Соседова

По словам Сергея Соседова, ключевой проблемой концерта стал откровенно плохой баланс инструментала и вокала.

«Там был звук плохой, вот что. Почему никто не требует за плохой звук? Вот звук был очень плохой», — высказался Сергей Соседов.

Особенно остро проблема проявилась в начале шоу.

«Билан пел вживую, и инструментал в первых четырех песнях вообще его перебивал. Я даже не понимал, на каком языке он поет в первых трех‑четырех песнях», — признался критик.

Соседов предполагает, что артист работал под минусовую фонограмму, ведь на сцене было всего пять музыкантов, и они точно не могли бы играть на огромный стадион.

«Они так что‑то подыгрывали, что‑то подзвякивали. Но это все была ерунда», — отметил Соседов.

Эффект от такого звучания он описал образно и жестко.

«Даже не вата в ушах, а как будто он без микрофона поет. Все гудит: „Ду‑ду‑ду‑ду‑ду“, а артиста‑то не слышно», — поделился Соседов.