«Не понимал, на каком языке он поет»: Соседов в ужасе от звука на концерте Билана

Стадионные шоу любят за масштаб и драйв, но порой за грандиозными декорациями и спецэффектами теряется самое главное — музыка. Именно это, по мнению музыкального критика Сергея Соседова, которое он озвучил в беседе с Teleprogramma.org, и случилось на концерте Димы Билана. Соседов не стал сглаживать углы и предельно честно разобрал, что пошло не так — и при этом не забыл отметить старания артиста.
Главная претензия Соседова
По словам Сергея Соседова, ключевой проблемой концерта стал откровенно плохой баланс инструментала и вокала.
«Там был звук плохой, вот что. Почему никто не требует за плохой звук? Вот звук был очень плохой», — высказался Сергей Соседов.
Особенно остро проблема проявилась в начале шоу.
«Билан пел вживую, и инструментал в первых четырех песнях вообще его перебивал. Я даже не понимал, на каком языке он поет в первых трех‑четырех песнях», — признался критик.
Соседов предполагает, что артист работал под минусовую фонограмму, ведь на сцене было всего пять музыкантов, и они точно не могли бы играть на огромный стадион.
«Они так что‑то подыгрывали, что‑то подзвякивали. Но это все была ерунда», — отметил Соседов.
Эффект от такого звучания он описал образно и жестко.
«Даже не вата в ушах, а как будто он без микрофона поет. Все гудит: „Ду‑ду‑ду‑ду‑ду“, а артиста‑то не слышно», — поделился Соседов.
Сергей Соседов. Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press
Артист «пахал», но техника подвела
При всей критике в адрес организации концерта Соседов подчеркнул: сам Дима Билан выложился по максимуму.
«Билан напрягался, с него лился пот. Вообще, конечно, он пахал, была такая вот работа. А пот с него лил уже после второй песни. Такое ощущение, как будто на голову ему лился душ», — делился впечатлениями критик.
Почему стадион — не лучший выбор
Соседов открыто признался, что в целом скептически относится к стадионным концертам.
«Я вообще противник стадионных концертов», — отметил Соседов.
На шоу Билана он пошел исключительно из уважения к таланту этого исполнителя.
«Был бы другой артист, я бы не пошел. А его я очень ценю. Он отработал, как артист, очень хорошо, максимально. Он ходил там, бегал, прыгал, он летал.
Эти полеты были ни к чему, он же не цирковой артист, это был бонус такой зрителю. Это было мероприятие яркое, такое увлекательное. Ну, это событие, безусловно. Ну, хотя на меня большого впечатления это не произвело именно в силу «стадионности» концерта», — заключил Сергей Соседов.
А вы пошли бы на стадионный концерт Димы Билана? Поделитесь в комментариях.