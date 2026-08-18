«Не дождетесь!»: 81-летняя Раиса Рязанова рассказала о своем самочувствии

81-летняя актриса Раиса Рязанова в беседе с Teleprogramma.org сообщила, что чувствует себя прекрасно. Сейчас звезда экрана и сцены много времени проводит на даче. Раиса Ивановна продолжает играть в спектаклях и активно гастролирует.

«Одним словом отвечу: не дождетесь!» — рассмеялась Раиса Рязанова в ответ на наш вопрос о своем здоровье.

Актриса рассказала, что находится в эти августовские дни на даче. И не для того, чтобы отдыхать. Рязанова активно работает на участке.

«По даче гуляем буквой «Г», — поделилась Раиса Ивановна.

А еще Рязанова в свои годы активно гастролирует. И часто выходит на сцену.

«Активно ездим со спектаклем «Любовь и голуби». Все хорошо, здоровье пока не подводит», — рассказала актриса.

Раиса Рязанова объяснила, почему ведет себя совершенно не как звезда. Простая, без апломба. Как так вышло?

«На этот вопрос, с одной стороны, легко ответить. С другой — тяжело. Это природа, бабушка, дедушка, мама и все, к ним прилежащие. Это тот круг, в котором я росла, и дожила до жизни такой», — объяснила свой феномен Раиса Рязанова.

Напомним, в 2020-м году Раиса Рязанова пережила страшную трагедию. Она потеряла единственного сына Данилу Перова. Мужчина скоропостижно скончался в ночь на 22 января 2020 года. Сыну Раисы Рязановой был 51 год. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

А вы какие фильмы с участием Раисы Рязановой смотрели? Любите эту актрису? Поделитесь в комментариях.