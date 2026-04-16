"Он, наверное, хочет ребенка": Бледанс объяснила выбор Бероева, женившегося на молодой балерине

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала выбор Егора Бероева, женившегося на молодой балерине. Рядом с юной супругой актер теперь светится от счастья. И даже не думает скрывать этого.
Мнение Эвелины Бледанс
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс дала понять, что никто не имеет права осуждать людей за счастье. При этом она вспомнила папу своего младшего сына Семена. Эвелина призналась, что благодарна ему за уход от нее.
"Сложно в этой ситуации кого-то осуждать. Каждый имеет право на счастье. И я безумно благодарна отцу Семена, который ушел от меня, потому что каждый имеет право на личное счастье.
Терпеть даже ради детей не надо, потому что ты живешь свою жизнь. И наверное, Егор тоже захотел пожить свою жизнь. Мы же не знаем всех подводных камней. Они оба люди непростые, закрытые. Достаточно импульсивные. Я хочу просто пожелать всем счастья", — отметила Эвелина Бледанс.
Егор Бероев и его жена Анна Панкратова. Фото: соцсети
Эвелина Бледанс предположила, что Егор Бероев остановил свой выбор на столь юной девушке, потому что хочет обзавестись наследниками. И он имеет на это полное право.
"Он, наверное, хочет ребенка. Можно понять мужчину. Я никого не осуждаю", — подчеркнула Эвелина Бледанс.
Когда Бероев женился на балерине
О том, что Егор Бероев и Ксения Алферова больше не муж и жена, стало известно в начале 2026 года. А в феврале появились сообщения о женитьбе Бероева на балерине Анне Панкратовой, которая моложе него на 27 лет. Бероев познакомился с Панкратовой, когда искал девушку на роль в своем фильме "Кукла".
