Наталья Штурм: «Я бы вполне могла быть владелицей туристического агентства»

Лето вступило в свою завершающую стадию. В последний летний месяц люди стараются как можно больше и интереснее отдохнуть, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые три месяца.

А вот певица Наталья Штурм любит путешествовать круглый год. И уже настолько хорошо изучила особенности разных стран, что могла бы открыть свое агентство по туризму.

Об этом и не только Наталья рассказала Teleprogramma.org.

Наталья Штурм: «Я всегда смотрю блеск и нищету – и самые бедные районы, и luxury-отдых»

«Я посетила 57 стран мира. В некоторых даже жила по 3 месяца. Этого достаточно чтобы стать местной. Люблю видеть страну и город не как турист, а как путешественница, - рассказывает певица. -Последнее время стараюсь чаще путешествовать. Хочу успеть посмотреть все красоты мира. В прошлом году я была в Гонконге и Макао. А в этом году в феврале побывала на Филиппинах, на острове Боракай, в марте – в Куала-Лумпуре».

- Вы, как правило, посещаете местные достопримечательности?

- Я всегда смотрю блеск и нищету – и самые бедные районы, и luxury-отдых. Островные государства очень бедные. В основном весь капитал – в отелях, у тех хозяев, которые их держат.