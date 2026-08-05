Наталья Штурм: «Я бы вполне могла быть владелицей туристического агентства»

Лето вступило в свою завершающую стадию. В последний летний месяц люди стараются как можно больше и интереснее отдохнуть, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые три месяца.
А вот певица Наталья Штурм любит путешествовать круглый год. И уже настолько хорошо изучила особенности разных стран, что могла бы открыть свое агентство по туризму.
Об этом и не только Наталья рассказала Teleprogramma.org.
Наталья Штурм: «Я всегда смотрю блеск и нищету – и самые бедные районы, и luxury-отдых»
«Я посетила 57 стран мира. В некоторых даже жила по 3 месяца. Этого достаточно чтобы стать местной. Люблю видеть страну и город не как турист, а как путешественница, - рассказывает певица.
-Последнее время стараюсь чаще путешествовать. Хочу успеть посмотреть все красоты мира. В прошлом году я была в Гонконге и Макао. А в этом году в феврале побывала на Филиппинах, на острове Боракай, в марте – в Куала-Лумпуре».
- Вы, как правило, посещаете местные достопримечательности?
- Я всегда смотрю блеск и нищету – и самые бедные районы, и luxury-отдых. Островные государства очень бедные. В основном весь капитал – в отелях, у тех хозяев, которые их держат.
Наталья Штурм. Фото: Global Look Press
Наталья Штурм: «Я предпочитаю путешествовать одна»
- А с кем обычно ездите отдыхать?
- Я предпочитаю путешествовать одна, потому что сама за себя отвечаю. Я четко знаю каждый шаг, каждое действие. Все рационально, все с большим опытом.
А когда я летала не одна – это вот не то, что надо. Люди совершают ошибки, тормозят путешествия.
А так, у меня все рассчитано: когда, что, в какой момент. Все уже знаешь заранее: какие отели брать, каким образом организовывать перелет.
Я бы вполне могла быть владелицей туристического агентства. Я все знаю, вплоть до ежемесячного сезона во всех странах, когда надо ехать, в каких местах останавливаться, на что потратиться, а на чем сэкономить.
А куда уже успели съездить вы? Делитесь в комментариях!