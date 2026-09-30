Наталья Штурм о похоронах Сергея Соседова: «Мне не хватило только его голоса»

Певица Наталья Штурм, пришедшая проститься с Сергеем Соседовым на Троекуровском кладбище, поделилась с Teleprogramma.org своими впечатлениями от церемонии. По ее словам, прощание прошло достойно и четко — организаторов стоит поблагодарить. Все, кто хотел, смогли высказаться. Но одного все-таки не доставало.
«Мне не хватило только его голоса… Хотелось бы, чтобы не грустные мелодии сопровождали панихиду, а голос Сережи, с какими-то его цитатами, мнениями о музыке», — призналась Штурм.
Для человека, чье главное наследие — голос и слово, это пожелание звучит особенно точно: вместо траурной музыки лучше всего подошли бы сами его оценки, его живые реплики, его взгляд на искусство.
Наталья Штурм. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Штурм также обратила внимание на 90-летнюю Антонину Петровну, которую у гроба поддерживал старший сын Владимир. Наталья описала ее как сильную, благородную, умную и интеллигентную женщину — без публичных проявлений эмоций. Было ясно, что ей невыносимо, но все переживания она держала в себе.
«Маму поддерживал старший брат Сережин. Мама сильная, благородная, умная, интеллигентная женщина, без всяких публичных проявлений эмоций. Понятно было, как ей плохо, хуже не бывает, пережить собственного сына. Но она все переживания в себе держит. Очень все благородно было», — отметила певица.
Мама Сергея Соседова с близкими на прощании с ним. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
В завершение Штурм подвела итог, который, пожалуй, лучше всего характеризует и церемонию, и самого Соседова.
«Таким, каким был Сережа, была и церемония», — заключила Наталья Штурм.
Напомним, Сергея Соседова не стало 23 сентября. Он умер после падения с лестницы. Все случилось в Якутии, куда Соседов приехал в качестве председателя жюри конкурса красоты. 28 сентября тело Сергея Соседова привезли в Москву, а 30 сентября состоялись похороны.