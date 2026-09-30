Наталья Штурм о похоронах Сергея Соседова: «Мне не хватило только его голоса»

Певица Наталья Штурм, пришедшая проститься с Сергеем Соседовым на Троекуровском кладбище, поделилась с Teleprogramma.org своими впечатлениями от церемонии. По ее словам, прощание прошло достойно и четко — организаторов стоит поблагодарить. Все, кто хотел, смогли высказаться. Но одного все-таки не доставало.

«Мне не хватило только его голоса… Хотелось бы, чтобы не грустные мелодии сопровождали панихиду, а голос Сережи, с какими-то его цитатами, мнениями о музыке», — призналась Штурм.

Для человека, чье главное наследие — голос и слово, это пожелание звучит особенно точно: вместо траурной музыки лучше всего подошли бы сами его оценки, его живые реплики, его взгляд на искусство.