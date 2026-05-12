«Мы в их дела не лезем»: Пригожин отреагировал на новости о возможном банкротстве сына Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал ситуацию с финансовым положением своего пасынка, сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Молодого человека требуют признать банкротом. Что происходит на самом деле?
Иосиф Пригожин сначала дал понять, что в не курсе происходящего. Он подтвердил, что на связи с Арсением и его семьей. Но деловые вопросы обсуждать не принято.
«Дети уже взрослые, как будто бы неправильно задавать им вопросы лишние, если они сами эту тему не поднимают. У всех свои семьи, все заняты своими делами. Никто не посвящает, кто чем занимается. Мы на связи, но по другим вопросам, не по делам. Дети, внуки, здоровье. Мы в их дела не лезем», — сказал Иосиф Пригожин.
«Если говорить в общем и целом, то в любом бизнесе бывают разные ситуации. Но я не в курсе событий. Я поинтересуюсь. Может, это слухи», — пообещал Иосиф Пригожин.
Свое обещание Иосиф Игоревич сдержал. Через некоторое время он вновь связался с Teleprogramma.org и подтвердил, что у Арсения Шульгина действительно есть некоторые сложности.
«Мы не участвуем в этом споре и можем сказать только одно: это давний гражданско-правовой спор, Арсений сам на банкротство не подавал и банкротом не признан — сейчас заявление кредитора только рассматривается судом, поэтому никакой «сенсации» в этом нет, а процессуальные детали мы не комментируем», — заключил Иосиф Пригожин.
Недавно появилась информация о том, что восьмого мая Арбитражный суд Москвы получил иск от кредитора Филиппа Березовского — тот настаивает на признании молодого предпринимателя Арсения Шульгина финансово несостоятельным. Проблемы с кредиторами у сына Валерии возникли не впервые: ранее претензии к нему выдвигал и другой деловой партнер — Валентин Демчук. Как сообщалось, размер требований по договору займа составлял более 587 тыс. долларов (около 44 млн рублей).
Сейчас сын Валерии с женой Лианой и двумя детьми живет в Арабских Эмиратах. У пары двое детей — дочка и сын.