«Мы в их дела не лезем»: Пригожин отреагировал на новости о возможном банкротстве сына Валерии

«Если говорить в общем и целом, то в любом бизнесе бывают разные ситуации. Но я не в курсе событий. Я поинтересуюсь. Может, это слухи», — пообещал Иосиф Пригожин.

Свое обещание Иосиф Игоревич сдержал. Через некоторое время он вновь связался с Teleprogramma.org и подтвердил, что у Арсения Шульгина действительно есть некоторые сложности.

«Мы не участвуем в этом споре и можем сказать только одно: это давний гражданско-правовой спор, Арсений сам на банкротство не подавал и банкротом не признан — сейчас заявление кредитора только рассматривается судом, поэтому никакой «сенсации» в этом нет, а процессуальные детали мы не комментируем», — заключил Иосиф Пригожин.

Недавно появилась информация о том, что восьмого мая Арбитражный суд Москвы получил иск от кредитора Филиппа Березовского — тот настаивает на признании молодого предпринимателя Арсения Шульгина финансово несостоятельным. Проблемы с кредиторами у сына Валерии возникли не впервые: ранее претензии к нему выдвигал и другой деловой партнер — Валентин Демчук. Как сообщалось, размер требований по договору займа составлял более 587 тыс. долларов (около 44 млн рублей).

Сейчас сын Валерии с женой Лианой и двумя детьми живет в Арабских Эмиратах. У пары двое детей — дочка и сын.