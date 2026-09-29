«Может, кто-то ногу ему подставил»: продюсер Дзюник не верит в случайную смерть Соседова

Трагическая смерть музыкального критика Сергея Соседова в Якутии продолжает обрастать версиями. Продюсер Леонид Дзюник, знавший Сергея Васильевича лично, признался Teleprogramma.org, что не верит в случайность его смерти — и не скрывает своих подозрений.

Противоречия с первого дня

Леонид Дзюник обратил внимание на то, что описания случившегося постоянно меняются, и это вызывает вопросы. По его словам, версии расходятся уже в деталях.

«Понимаете все очень разнится. Кто-то говорит, что он со ступенек упал, кто-то — просто на площадке упал. Директор гостиницы вообще сказал, что он вышел покурить и вернулся обратно, и это тромб. Его увезли в больницу в Нюренгри. Ну, если бы это случилось в Москве, то, наверное, было бы как-то все по-другому», — отметил продюсер.

Версия о мести

Главная мысль Дзюника: Соседов за последние годы карьеры нажил немало врагов среди тех, кого критиковал публично и безжалостно. Продюсер напомнил, что критик не стеснялся в выражениях, когда речь шла о звездах, получающих миллионы за концерты и кичащихся богатством. И это могло иметь последствия.