«Может, кто-то ногу ему подставил»: продюсер Дзюник не верит в случайную смерть Соседова

Трагическая смерть музыкального критика Сергея Соседова в Якутии продолжает обрастать версиями. Продюсер Леонид Дзюник, знавший Сергея Васильевича лично, признался Teleprogramma.org, что не верит в случайность его смерти — и не скрывает своих подозрений.
Противоречия с первого дня
Леонид Дзюник обратил внимание на то, что описания случившегося постоянно меняются, и это вызывает вопросы. По его словам, версии расходятся уже в деталях.
«Понимаете все очень разнится. Кто-то говорит, что он со ступенек упал, кто-то — просто на площадке упал. Директор гостиницы вообще сказал, что он вышел покурить и вернулся обратно, и это тромб. Его увезли в больницу в Нюренгри. Ну, если бы это случилось в Москве, то, наверное, было бы как-то все по-другому», — отметил продюсер.
Версия о мести
Главная мысль Дзюника: Соседов за последние годы карьеры нажил немало врагов среди тех, кого критиковал публично и безжалостно. Продюсер напомнил, что критик не стеснялся в выражениях, когда речь шла о звездах, получающих миллионы за концерты и кичащихся богатством. И это могло иметь последствия.
«Моя подруга Леся Сазыкина позвонила мне сразу, когда узнали мы о гибели Сергея. Леся мне сказала: Леня, в прошлом году тебе угрожали по поводу того, что ты о Пугачевой говоришь так много и нелицеприятно. Сергей-то ведь ничуть не меньше говорил.
И не только о Пугачевой, и о других звездах резко высказывался, которые получают миллионы за свои концерты и хвастаются потом, как шикарно живут. Может, Соседову все-таки угрожали?
И вот эта его дальняя поездка… Он же ведь об этом объявил заранее, что будет в Якутии. Кто его знает? Может, кто-то ногу ему подставил, чтобы он упал, подтолкнул… Я не могу, конечно, об этом судить. Но вот такая версия все-таки ходила и ходит», — поделился Дзюник.
Леонид Дзюник. Фото: личный архив
Зависть и правда
Продюсер убежден: многие завидовали Соседову — не его положению, а его способности прямо сказать в лицо бездарному артисту, что он ничего из себя не представляет. Такое немногие себе позволяли, и Соседов платил за эту прямоту репутацией человека «неудобного».
«Все могло быть. Завидовали ему многие, что он мог взять и вот так вот правду сказать о человеке, что он бездарность, что он ничего из себя не представляет, ни как артист, ни как певец. И это очень многим не нравилось… Я могу только сказать: Царство небесное, Сережа, будем тебя помнить всегда и гордиться, что были знакомы, дружны с тобой. Трудно, очень трудно говорить», — заключил Леонид Дзюник.
Вопросы без ответов
Официальная версия — несчастный случай. Но сомнения, озвученные Дзюником, разделяют и другие: противоречивые показания свидетелей, удаленность места трагедии от столичной медицины, публичный характер поездки, о которой было известно заранее. Пока проверка не даст однозначных ответов, версия о чьем-то умысле — пусть и недоказанная — останется в воздухе.
Напомним, Сергея Соседова не стало 23 сентября. Ему было 58 лет. Прощание с Сергеем Соседовым состоится 30 сентября на Троекуровском кладбище. Затем его тело перевезут на Перепеченское кладбище и похоронят рядом с отцом.
А вы как думаете, версия Леонида Дзюника имеет право на существование? Поделитесь в комментариях.