Мирослава Михайлова и Петр Рыков: «Больше всего времени мы проводим в поезде»

О романе актеров Петра Рыкова и Мирославы Михайловой общественность узнала на XIII Международном Забайкальском кинофестивале в Чите.

По словам Петра, артистам немного непривычно такое внимание прессы. Они все-таки предпочитают говорить о работе.

Но с корреспондентом Teleprogramma.org дочь Александра Михайлова и ее избранник немного пообщались и на личные темы.

- Петр, как вам Забайкальский край?

- Я уже здесь во второй раз и кое-что все-таки видел. Но надеюсь, что поступательнее будет еще и еще! С каждым приездом хотелось бы посмотреть больше и больше!

Я говорю, что благодаря своей работе я наконец-таки хочу вообще объездить всю страну.

- Каковы ваши планы на лето?

- Работать. Уже составлены планы до середины осени точно.

- А в какой картине мы вас увидим в ближайшее время?

- Рабочее название фильма - «Американец». Мы там снялись с Мирославой. Не знаю, может, его название еще изменится. Не от нас это зависит. Это исторический фильм, действие которого происходит в послевоенное время в Москве.

- И как вам работалось вместе?

- Мы не первый раз работаем вместе. Это большое удовольствие.

- А общих спектаклей у вас нет, тех же антреприз?

- Что касается антрепризы, то у меня уже созрело такое желание, но пока не сходятся обстоятельства. В основном были очень интересные предложения и такие фамилии… Например, Баринов.

Очень бы хотелось принять участие в такой работе, но пока не позволяет расписание. А я не из тех актеров, кто может впрыгнуть в спектакль за один-два дня. Все-таки нужно чуть-чуть повозиться!