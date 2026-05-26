Мирослава Михайлова и Петр Рыков: «Больше всего времени мы проводим в поезде»

Петр Рыков и Мирослава Михайлова. Фото: Станислав Викулов

Актерская пара дала интервью Teleprogramma.org.

О романе актеров Петра Рыкова и Мирославы Михайловой общественность узнала на XIII Международном Забайкальском кинофестивале в Чите.

По словам Петра, артистам немного непривычно такое внимание прессы. Они все-таки предпочитают говорить о работе.

Но с корреспондентом Teleprogramma.org дочь Александра Михайлова и ее избранник немного пообщались и на личные темы.

Петр Рыков о Мирославе Михайловой: «Мы не первый раз работаем вместе. Это большое удовольствие»

- Петр, как вам Забайкальский край?

- Я уже здесь во второй раз и кое-что все-таки видел. Но надеюсь, что поступательнее будет еще и еще! С каждым приездом хотелось бы посмотреть больше и больше!

Я говорю, что благодаря своей работе я наконец-таки хочу вообще объездить всю страну.

- Каковы ваши планы на лето?

- Работать. Уже составлены планы до середины осени точно.

- А в какой картине мы вас увидим в ближайшее время?

- Рабочее название фильма - «Американец». Мы там снялись с Мирославой. Не знаю, может, его название еще изменится. Не от нас это зависит. Это исторический фильм, действие которого происходит в послевоенное время в Москве.

- И как вам работалось вместе?

- Мы не первый раз работаем вместе. Это большое удовольствие.

- А общих спектаклей у вас нет, тех же антреприз?

- Что касается антрепризы, то у меня уже созрело такое желание, но пока не сходятся обстоятельства. В основном были очень интересные предложения и такие фамилии… Например, Баринов.

Очень бы хотелось принять участие в такой работе, но пока не позволяет расписание. А я не из тех актеров, кто может впрыгнуть в спектакль за один-два дня. Все-таки нужно чуть-чуть повозиться!

Петр Рыков: «Когда вы единомышленники, что может быть лучше?»

- Поговорим о личном. Какие качества вы цените друг в друге?

Петр: - Сердечности, радости.

Мирослава: - Душу друг друга, просто душу.

-А из-за чего можете поссориться?

Петр: - Да пока мы сами выясняем из-за чего, ждем (Смеется).

- Наверное, вас смущает такое внимание к вашей паре…

- Мы все-таки из тех людей, которые привыкли говорить о работе. Мы любим говорить по делу.

- А у вас уже появились общие друзья? С кем из актеров вы дружите?

Петр: - Вы знаете, как у нас получается? С кем сейчас работаешь, с тем и общаешься. Конечно, с кем-то поддерживаешь отношения долгое время…

- Но, наверное, есть и закадычные друзья…

- Мирослава Александровна – мой закадычный друг!

- То есть вы не просто влюбленные, а еще и хорошие друзья?

Петр: - Да, это в первую очередь. Мы на том и стоим. Когда вы единомышленники и смотрите в одном направлении, и в деле, и в жизненных вещах – что может быть лучше?

- Вас обоих очень редко можно увидеть на других мероприятиях, так называемых светских тусовках…

- Это совершенно не наша история, понимаете… Здесь такая домашняя атмосфера и столько теплоты. А просто ходить на ярмарку тщеславия не хотелось бы…

- А что вас объединяет? Быть может, есть какие-то общие любимые книги, фильмы?

Петр: - Вы знаете, у нас сейчас такой период – мы очень много работаем. И, наверное, я не совру, если скажу, что больше всего времени мы проводим в поезде.

Если так случается, при перемещении с одной площадки на другую, - вот это больше всего.

- А в поезде как любите проводить время? Почитать книжку, поспать, посмотреть в окно…

- После 14-й часовой смены там только сон. поезде надо спать, чтобы на следующий день ты мог работать.

