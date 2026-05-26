Мирослава Михайлова и Петр Рыков: «Больше всего времени мы проводим в поезде»

О романе актеров Петра Рыкова и Мирославы Михайловой общественность узнала на XIII Международном Забайкальском кинофестивале в Чите.
По словам Петра, артистам немного непривычно такое внимание прессы. Они все-таки предпочитают говорить о работе.
Но с корреспондентом Teleprogramma.org дочь Александра Михайлова и ее избранник немного пообщались и на личные темы.
Петр Рыков о Мирославе Михайловой: «Мы не первый раз работаем вместе. Это большое удовольствие»
- Петр, как вам Забайкальский край?
- Я уже здесь во второй раз и кое-что все-таки видел. Но надеюсь, что поступательнее будет еще и еще! С каждым приездом хотелось бы посмотреть больше и больше!
Я говорю, что благодаря своей работе я наконец-таки хочу вообще объездить всю страну.
- Каковы ваши планы на лето?
- Работать. Уже составлены планы до середины осени точно.
- А в какой картине мы вас увидим в ближайшее время?
- Рабочее название фильма - «Американец». Мы там снялись с Мирославой. Не знаю, может, его название еще изменится. Не от нас это зависит. Это исторический фильм, действие которого происходит в послевоенное время в Москве.
- И как вам работалось вместе?
- Мы не первый раз работаем вместе. Это большое удовольствие.
- А общих спектаклей у вас нет, тех же антреприз?
- Что касается антрепризы, то у меня уже созрело такое желание, но пока не сходятся обстоятельства. В основном были очень интересные предложения и такие фамилии… Например, Баринов.
Очень бы хотелось принять участие в такой работе, но пока не позволяет расписание. А я не из тех актеров, кто может впрыгнуть в спектакль за один-два дня. Все-таки нужно чуть-чуть повозиться!
Мирослава Михайлова и Петр Рыков. Фото: Станислав Викулов
Петр Рыков: «Когда вы единомышленники, что может быть лучше?»
- Поговорим о личном. Какие качества вы цените друг в друге?
Петр: - Сердечности, радости.
Мирослава: - Душу друг друга, просто душу.
-А из-за чего можете поссориться?
Петр: - Да пока мы сами выясняем из-за чего, ждем (Смеется).
- Наверное, вас смущает такое внимание к вашей паре…
- Мы все-таки из тех людей, которые привыкли говорить о работе. Мы любим говорить по делу.
- А у вас уже появились общие друзья? С кем из актеров вы дружите?
Петр: - Вы знаете, как у нас получается? С кем сейчас работаешь, с тем и общаешься. Конечно, с кем-то поддерживаешь отношения долгое время…
- Но, наверное, есть и закадычные друзья…
- Мирослава Александровна – мой закадычный друг!
- То есть вы не просто влюбленные, а еще и хорошие друзья?
Петр: - Да, это в первую очередь. Мы на том и стоим. Когда вы единомышленники и смотрите в одном направлении, и в деле, и в жизненных вещах – что может быть лучше?
- Вас обоих очень редко можно увидеть на других мероприятиях, так называемых светских тусовках…
- Это совершенно не наша история, понимаете… Здесь такая домашняя атмосфера и столько теплоты. А просто ходить на ярмарку тщеславия не хотелось бы…
- А что вас объединяет? Быть может, есть какие-то общие любимые книги, фильмы?
Петр: - Вы знаете, у нас сейчас такой период – мы очень много работаем. И, наверное, я не совру, если скажу, что больше всего времени мы проводим в поезде.
Если так случается, при перемещении с одной площадки на другую, - вот это больше всего.
- А в поезде как любите проводить время? Почитать книжку, поспать, посмотреть в окно…
- После 14-й часовой смены там только сон. поезде надо спать, чтобы на следующий день ты мог работать.
