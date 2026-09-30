Михаил Богдасаров: «Крови вытекло много, а Наташа меня пожалела»

Михаил Богдасаров. Фото: кадр из фильма «Магазинчик на колесах»

Актер рассказал о влюбленности в пионерлагере и работе над аудиоспектаклем «Трудно быть Богом».

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Отдыхая в пионерском лагере, актер Михаил Богдасаров влюбился в девочку. Правда, его любовь в прямом смысле срифмовалась со словом «кровь». Однако эта романтическая история закончилась хорошо.

О своих приключениях в пионерлагере Михаил Сергеевич рассказал корреспонденту Teleprogramma.org, после своего мастер-класса на международном кинофестивале детского кино «Алые паруса» им. Василия Ланового во Всероссийском детском центре «Орленок».

То, что поделиться опытом с детьми, пригласили именно Михаила Богдасарова, неслучайно. На его счету около 350 ролей в кино. В 2011 году Михаил Сергеевич окончил ВКСР у Владимира Хотиненко и стал дипломированным режиссером. Богдасаров снял 5 короткометражных фильмов и столько же сериалов. А значит, ему точно было что рассказать и показать «Орлятам».

Михаил Сергеевич показал им свой фильм «Сборник 2», после премьеры поговорил с ребятами о кино, ответил на их вопросы и даже исполнил с ними строевую песню лагеря «Орленок». Михаила Богдасарова сопровождала актриса фильма Юлия Бружайте.

Также Михаил Богдасаров ответил на несколько вопросов нашего издания.

Михаил Богдасаров: «Сын считает, что я не очень внимательно отнесся к его предложениям»

- Михаил Сергеевич, я знаю, что над фильмом «Сборник – 2» вы работали с сыном Сергеем. Он сценарист, окончил ВГИК. Легко находите с ним общий язык, если речь идет о творчестве?

- Мы с Сергеем, как правило, очень много работаем вместе. В основном по ночам. Придумываем какие-то истории. Вместе смотрим, потом анализируем и пытаемся придумать свою оригинальную историю на ту же тему.

То есть можем взять какую-то тему и дальше ее разрабатывать.

Сейчас выходит один детский фантасмагорический фильм. А мы с сыном когда-то прочитали одну книжку, по которой он снят.

Сначала я сказал: «Да ну, Сереж, мне не нравится».

А, оказывается, потом в известной кинокомпании написали сценарий, вышел фильм. И мне только что прислали видео, что кино уже сняли. И они, значит, показали кусочек анонса.

А сын считает, что я не очень внимательно отнесся к его предложению. Ревностный профессионал!

- А младший сын Антон ведь пошел по вашим стопам…

- Младший – Антон - актер. С ним сложнее, потому что он упрямый. Многие актеры, по большей части, любят себя в искусстве, а не искусство в себе. А двум актерам в семье сложно.

Михаил Богдасаров и Юлия Бружайте. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Михаил Богдасаров о прыжке с парашютом: «Меня застраховали в Ингосстрахе»

- Ваш мастер-класс проходил в лагере «Орленок». А каков ваш «лагерный» опыт? Может быть, вы влюблялись в детском лагере или вместе с друзьями вызывали Даму пик?

- Даму пик я не вызывал. Когда я отдыхал в пионерском лагере «Космос», влюбился в девочку. Тогда мне было 11 лет. А девочку звали Наташа Авдеенко.

Она была необыкновенной красоты, примерно моя ровесница. Я пытался подкатить к Наташе, дергал ее за косички.

В этом возрасте, естественно, не признавался ей в любви. И Наташа всячески меня игнорировала.

И однажды я решил перед ней побахвалиться. А там, в девичьем корпусе было чуть-чуть разбито окно. Наташа ладошкой закрыла в окне дырку. И я ударил костяшками пальцев по ее ладошке, но промахнулся.

Крови вытекло много. Наташа меня пожалела. Тут же прибежали вожатые. И в общем, все кончилось хорошо. Но только с тех пор у меня остался шрам на руке.

- На мастер-классе вы также рассказывали, что на съемках сериала «Кадетство» вы прыгали с парашютной вышки. Хочется задать шуточный вопрос: прыгали без страховки? И вам не было страшно?

-Страховкой был парашют, с которым я прыгал. Ну и застраховали меня в «Ингосстрахе» (Смеется).

Страх исчезает после второго дубля.

- Задам вопрос не по теме, но актуальный для меня. Сейчас много говорят о фильме «Трудно быть богом» Федора Бондарчука. Вы ведь тоже делали аудиоспектакль по этому произведению и хорошо знакомы с ним. А как вам фильм Бондарчука?

- Я сделал три спектакля по произведениям братьев Стругацких: «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине», сценарий которого написал мой сын Сергей, и «Трудно быть Богом».

Там примерно 600 часов звучания. Три громадных аудиокино! Я записал уже более 30 аудиокниг. Их можно найти на Литресе, как и все мои аудиокнижки: Достоевский, Толстой, Чехов, а главное - «История государства российского» Карамзина.

Так вот, мы с сыном начинали смотреть сериал «Трудно быть богом». Но разница в том, что Федор Бондарчук снял фильм по сценарию, а мы создали аудиоспектакль по книжке. То есть я не выкинул ни строчки из этого гениального произведения.

Работая над этим проектом, я получил колоссальное удовольствие, потому что это великолепная литература. И разбираться в перипетиях этих героев, а каждый герой уникален, выстраивать всю композицию, было очень интересно.

И у меня получилось. Я делал аудиоспектакль в лучших советских традициях. И у меня все звездные актеры существовали как в кино.

Там была и озвучка синхронная, и в результате у аудиозрителя возникает картинка как в кино! Все по-серьезному!

Я люблю обе свои профессии. Актерство позволяет полностью погрузиться в материал одной роли, а режиссура - выстраивать отдельный уникальный мир и донести до зрителя гуманные идеи о добре, любви и вечных ценностях.

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