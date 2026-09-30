Михаил Богдасаров: «Крови вытекло много, а Наташа меня пожалела»

Отдыхая в пионерском лагере, актер Михаил Богдасаров влюбился в девочку. Правда, его любовь в прямом смысле срифмовалась со словом «кровь». Однако эта романтическая история закончилась хорошо.

О своих приключениях в пионерлагере Михаил Сергеевич рассказал корреспонденту Teleprogramma.org, после своего мастер-класса на международном кинофестивале детского кино «Алые паруса» им. Василия Ланового во Всероссийском детском центре «Орленок».

То, что поделиться опытом с детьми, пригласили именно Михаила Богдасарова, неслучайно. На его счету около 350 ролей в кино. В 2011 году Михаил Сергеевич окончил ВКСР у Владимира Хотиненко и стал дипломированным режиссером. Богдасаров снял 5 короткометражных фильмов и столько же сериалов. А значит, ему точно было что рассказать и показать «Орлятам».

Михаил Сергеевич показал им свой фильм «Сборник 2», после премьеры поговорил с ребятами о кино, ответил на их вопросы и даже исполнил с ними строевую песню лагеря «Орленок». Михаила Богдасарова сопровождала актриса фильма Юлия Бружайте.

Также Михаил Богдасаров ответил на несколько вопросов нашего издания.

Михаил Богдасаров: «Сын считает, что я не очень внимательно отнесся к его предложениям»

- Михаил Сергеевич, я знаю, что над фильмом «Сборник – 2» вы работали с сыном Сергеем. Он сценарист, окончил ВГИК. Легко находите с ним общий язык, если речь идет о творчестве?

- Мы с Сергеем, как правило, очень много работаем вместе. В основном по ночам. Придумываем какие-то истории. Вместе смотрим, потом анализируем и пытаемся придумать свою оригинальную историю на ту же тему.

То есть можем взять какую-то тему и дальше ее разрабатывать.

Сейчас выходит один детский фантасмагорический фильм. А мы с сыном когда-то прочитали одну книжку, по которой он снят.

Сначала я сказал: «Да ну, Сереж, мне не нравится».

А, оказывается, потом в известной кинокомпании написали сценарий, вышел фильм. И мне только что прислали видео, что кино уже сняли. И они, значит, показали кусочек анонса.

А сын считает, что я не очень внимательно отнесся к его предложению. Ревностный профессионал!

- А младший сын Антон ведь пошел по вашим стопам…

- Младший – Антон - актер. С ним сложнее, потому что он упрямый. Многие актеры, по большей части, любят себя в искусстве, а не искусство в себе. А двум актерам в семье сложно.