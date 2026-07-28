«Меня этот подонок не волнует»: отец Фриске — об обещании Шепелева устроить Орловой встречу с Платоном

Отец Жанны Фриске, Владимир Копылов в беседе с Teleprogramma.org, резко отреагировал на заявления Ольги Орловой у договоренностях, которые они достигли с Дмитрием Шепелевым. Речь идет возможной встрече Ольги Орловой с крестником Платоном, сыном Жанны Фриске. Эмоциональная позиция мужчины не оставляет сомнений: он не намерен обсуждать телеведущего и не испытывает к нему ни малейшего интереса.

Владимир Копылов заявил, что ему ничего о договоренностях неизвестно. Ольга Орлова семью своей подруги в это посвящать не стала.

«Я не знаю, меня этот подонок не волнует и не интересует, — заявил папа Жанны Фриске. — Я не хочу о нем говорить. Ребенок растет — и слава богу».

Он вновь подчеркнул, что не стремится поддерживать какой‑либо контакт с Шепелевым, но при этом не теряет надежды когда‑нибудь увидеть внука.

«Я с ним общаться не желаю. А внука, может, как‑нибудь увижу», — добавил он.

В словах Владимира Копылова читается усталость от многолетнего медийного противостояния: для него важнее не споры и обещания, а благополучие ребенка — и возможность хоть изредка быть рядом с ним.

Напомним, ранее Ольга Орлова объявила о наличии неких договоренностей между нею и Дмитрием Шепелевым. Появилась надежда, что отец Платона позволит мальчику увидеться со своей крестной. Сыну Жанны Фриске уже тринадцать лет. Одиннадцать из них Платон не виделся со своей крестной Ольгой Орловой, бабушкой и дедушкой по маме, а так же тетей, сестрой Жанны Фриске Натальей.

После смерти Жанны Дмитрий Шепелев оградил сына от контактов с семьей мамы мальчика по своим личным соображениям. Но не так давно он отреагировал на просьбу Ольги Орловой. Певица в соцсетях попросила Шепелева о встрече с Платоном, пообещав ему, что все будет строго конфиденциально.