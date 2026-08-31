Мария Погребняк платит за учебу сыновей около 3 миллионов в год

Впереди маячит 1 сентября. Скоро родители снова будет жить школьной жизнью детей. Однако Мария Погребняк не из числа таких мам. Она приучает детей к самостоятельности, не вмешивается в их дела и не делает за них домашние задания.

Сын Марии Павел одновременно и школьник, и студент

Сыновья Марии учатся по двум программам: российской и британской. Средний, Павел окончил российскую школу и поступил в Московский институт спорта и туризма. Но в то же время он остается школьником, поскольку еще не окончил Британский лицей, предполагающий обучение в 13 классах.

То есть на Павла ляжет двойная нагрузка: он будет учиться одновременно и в школе, и в университете. Однако Мария уверена, что сын справится с таким грузом ответственности.

Почему Мария Погребняк никогда не делала с детьми домашнее задание

- А делаете ли вы с мальчишками домашнее задание?

- Я никогда не делала с детьми домашнее задание. Это их прерогатива, и они должны нести за нее ответственность. Помочь и подсказать что-то могу. Но они должны справляться сами.

Если нужна помощь, то мы, естественно, им поможем. И я подключусь, а если есть упущение, то и репетиторы - чтобы не пускать ситуацию на самотек.

Но в целом это их зона ответственности. Они должны сами исправлять свои ошибки. Это не должны делать мама с папой. Тем более у меня взрослые дети. Старшему будет 20, среднему – 18, а младшему – 15.

- А на родительские собрания ходите?

- Раньше ходила. А сейчас у нас нет собраний.

Кстати, как рассказала Мария, обучение в университете стоит 750 000 рублей в год, а в школе – 1 200 000 рублей на одного человека.