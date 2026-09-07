Мария Погребняк о младшем сыне Володе: «Все, кто его видят, говорят: «Ничего себе, какие удары!»

6 сентября 2024 года блогер и дизайнер Мария Погребняк стала мамой в четвертой раз. Новорожденного сына назвали Владимиром. Как мальчик развивается сегодня? Чем удивляет свою семью? И как отпраздновал свой второй день рождения?

На эти вопросы Мария ответила в комментариях Teleprogramma.org.

Мария Погребняк: «Володя уже загружен с детства»

- Мария, как вы отметили день рождения Владимира?

- В кругу друзей. Мы забронировали игровую комнату, ресторан, пришли все наши близкие друзья, родственники. Сделали для Володи настоящий праздник. Были и торт, и шоколад, и шары, и собаки, и мыльные пузыри.

- Что уже умеет ваш сын к своим годам?

- Он ходит на занятия с логопедом, на плаванье, на гимнастику. То есть Володя уже загружен с детства. И я считаю, что это правильно, чтобы ребенок с детства был загружен, чтобы у него не было свободного времени заниматься ерундой, и чтобы дети не знали, что такое лень.

У меня никто из сыновей не знает, что такое лень. Они всегда учились по двум программам, занимались с репетиторами, посещали спортивные секции. У них свободного времени – 30 минут в день. И я считаю, что этого достаточно.

В это время можно посмотреть в айпад или еще что-то, но дети в основном в телефонах сидят. Поэтому Володю загружаем по-максимуму.

В три года мы его обязательно отдадим на футбол, потому что он в него играет 24 на 7. Все, кто его видят, говорят: «Ничего себе, какие у него удары!». Несмотря на свой ранний возраст, он уже подстраивает мяч под удар, выбирает траекторию, занимает позицию и бьет.

И тем более Володя – левша. А в футболе – это редкость.