Мария Погребняк о младшем сыне Володе: «Все, кто его видят, говорят: «Ничего себе, какие удары!»

6 сентября 2024 года блогер и дизайнер Мария Погребняк стала мамой в четвертой раз. Новорожденного сына назвали Владимиром. Как мальчик развивается сегодня? Чем удивляет свою семью? И как отпраздновал свой второй день рождения?
На эти вопросы Мария ответила в комментариях Teleprogramma.org.
Мария Погребняк: «Володя уже загружен с детства»
- Мария, как вы отметили день рождения Владимира?
- В кругу друзей. Мы забронировали игровую комнату, ресторан, пришли все наши близкие друзья, родственники. Сделали для Володи настоящий праздник. Были и торт, и шоколад, и шары, и собаки, и мыльные пузыри.
- Что уже умеет ваш сын к своим годам?
- Он ходит на занятия с логопедом, на плаванье, на гимнастику. То есть Володя уже загружен с детства. И я считаю, что это правильно, чтобы ребенок с детства был загружен, чтобы у него не было свободного времени заниматься ерундой, и чтобы дети не знали, что такое лень.
У меня никто из сыновей не знает, что такое лень. Они всегда учились по двум программам, занимались с репетиторами, посещали спортивные секции. У них свободного времени – 30 минут в день. И я считаю, что этого достаточно.
В это время можно посмотреть в айпад или еще что-то, но дети в основном в телефонах сидят. Поэтому Володю загружаем по-максимуму.
В три года мы его обязательно отдадим на футбол, потому что он в него играет 24 на 7. Все, кто его видят, говорят: «Ничего себе, какие у него удары!». Несмотря на свой ранний возраст, он уже подстраивает мяч под удар, выбирает траекторию, занимает позицию и бьет.
И тем более Володя – левша. А в футболе – это редкость.
Мария Погребняк с сыном Володей. Фото: соцсети
Мария Погребняк о сыне: «И даже машинки у него стоят в ряд»
- А как Владимир говорит?
- Он уже все может объяснить. Уроки гимнастики не проходят даром, он спокойно перелезает через свою кровать, чтобы попасть на кровать с папой. Теперь мы воюем с ним из-за этого. Володя называет имена, говорит, когда он хочет в туалет, «Иди, приди» - то есть в его арсенале уже достаточно много слов.
Я приучила сына к порядку. Он сам может сложить одежду. А когда ложится спать, убирает за собой игрушки, одежду, уже не ходит в памперсах. В принципе это уже взрослый самостоятельный ребенок. Хороший мальчик.
Увидит грязь, кричит: «Кака!», берет салфетку и начинает вытирать. И даже машинки у него стоят в ряд. Я думаю, неужели среда так может повлиять на человека.
А вы согласны с методами воспитания детей Марии? Делитесь в комментариях!