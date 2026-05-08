Мария Кожевникова: «Я брала пустой чемодан, но пришлось покупать еще один»

Несколько лет назад звезда сериала «Универ» и многодетная мать Мария Кожевникова рассказывала Teleprogramma.org, что практически полностью отошла от съемок в кино, посвятив себя семье и загородной жизни.
Как Мария Кожевникова заинтересовалась огородом
Тогда у нее появилась теплица, где она выращивала огурцы, помидоры, перцы, а также ягоды: клубнику, малину, смородину и крыжовник.
Актриса признавалась, что даже пробовала посадить арбузы. Ее огород не очень большой, но урожая хватает.
Интерес к садоводству у Марии возник не случайно, а из-за проблем со здоровьем среднего сына. У мальчика началась аллергия на магазинные помидоры. После их употребления кожа покрывалась пятнами. Тогда Мария решила провести эксперимент и высадила несколько кустиков на участке.
Собственные помидоры ребенок ел без каких-либо последствий. Как предположила актриса, в покупных овощах, вероятно, содержатся химические добавки, используемые для обработки и дезинфекции.
Увлечение пришлось по душе не только детям, но и самой Марии. Она с удовольствием занималась огородом и приучала к этому детей, чтобы они понимали ценность продуктов и ответственно относились к еде.
Мария Кожевникова. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Комсомольская правда»
Мария Кожевникова: «Мне положили и картошечки, и капусты, и протертой малинки»
Продолжила ли Мария свое занятие в этом году?
«К сожалению, в этом году не получилось, потому что мы переехали в другой дом и сейчас там все надо делать заново. В скором времени будем этим заниматься, - рассказала Teleprogramma.org Мария.
- Все-таки огород это не про дизайн. Самое главное - что он приносит. Поэтому я надеюсь организовать все побыстрее».
- Вы рассказывали, что у вашего сына аллергия на магазинные овощи. Как решаете эту проблему?
- Ну, конечно стараемся найти фермерские продукты. Несколько дней назад я была в городе Мирный. Это закрытый город в Архангельской области. И там я познакомилась с удивительными людьми, учителями.
Я брала пустой чемодан. Но мне пришлось покупать еще один чемодан, потому что мне положили и картошечки, и капусты, и протертой малинки. И грибочки, и свеколка, и все свое, выращенное.
Мне чаще дарят цветы, но к цветам я равнодушна.
А когда мне дают в дорогу такое, аж душа радуется. Нам помогают и много близких людей.
У маминой сестры большой огород. И она всегда выделит нам то морковки, то капустки. Да и стараешься купить экологические продукты, дать что-то полезное детям.
