Мария Кожевникова: «Я брала пустой чемодан, но пришлось покупать еще один»

Несколько лет назад звезда сериала «Универ» и многодетная мать Мария Кожевникова рассказывала Teleprogramma.org, что практически полностью отошла от съемок в кино, посвятив себя семье и загородной жизни.

Как Мария Кожевникова заинтересовалась огородом

Тогда у нее появилась теплица, где она выращивала огурцы, помидоры, перцы, а также ягоды: клубнику, малину, смородину и крыжовник.

Актриса признавалась, что даже пробовала посадить арбузы. Ее огород не очень большой, но урожая хватает.

Интерес к садоводству у Марии возник не случайно, а из-за проблем со здоровьем среднего сына. У мальчика началась аллергия на магазинные помидоры. После их употребления кожа покрывалась пятнами. Тогда Мария решила провести эксперимент и высадила несколько кустиков на участке.

Собственные помидоры ребенок ел без каких-либо последствий. Как предположила актриса, в покупных овощах, вероятно, содержатся химические добавки, используемые для обработки и дезинфекции.

Увлечение пришлось по душе не только детям, но и самой Марии. Она с удовольствием занималась огородом и приучала к этому детей, чтобы они понимали ценность продуктов и ответственно относились к еде.