Мария Кожевникова об Алене Хмельницкой: "Мудрая женщина, у которой надо учиться"

История Алены Хмельницкой, которая после развода с Тиграном Кеосаяном не только избежала скандала, но и выстроила нормальные, а позже и добрые отношения с его новой женой, Маргаритой Симоньян, многим кажется исключительной. Актриса и мама троих детей Мария Кожевникова объяснила Teleprogramma.org, в чем здесь секрет.

Главный принцип: "Дети — это дети, взрослые — это взрослые"

Кожевникова сразу обозначила главное правило. По ее мнению, какие бы обиды ни были между бывшими супругами, они должны оставаться их личной проблемой. Родительские обязанности и право ребенка на общение с отцом и матерью — это святое.

"Взрослые, несмотря на какие-то свои обиды, несмотря на любые ситуации... В общем, папа и мама должны оставаться очень важной частью для детей", — подчеркнула Мария.

Женщины манипулируют детьми в отместку

Актриса честно признала, что, часто наблюдая за громкими разводами в шоу-бизнесе, она видит печальную тенденцию. По ее словам, именно женщины чаще используют детей как орудие в борьбе с бывшим мужем.

"Женщины манипулируют детьми, это так недальновидно", — сказала Кожевникова.

Она добавила, что если отец хочет общаться, то мать просто обязана создать для этого все условия, а иногда даже помочь наладить этот контакт и напоминать о нем.

Высшая мудрость: разделить личные обиды и отцовские права

В этом, по мнению Марии, и заключается тот самый урок, который преподнесла всем Алена Хмельницкая. Нужно суметь разграничить две совершенно разные истории: неудавшиеся отношения с мужчиной и его вечную, непрерывную связь с ребенком.

"Одно - это твои взаимоотношения с мужчиной... И совершенно другое - взаимоотношения между отцом и ребенком. Вот если женщина сможет это разграничить и отпустить — то это, конечно, и называется, наверное, женской мудростью", — объяснила актриса.

"Алена Хмельницкая — та мудрая женщина, у которой надо учиться"

Кожевникова восхищается таким подходом. Она знает примеры из жизни своих подруг, где взрослые, отбросив личные амбиции, ставят благополучие ребенка на первое место, и дети в таких ситуациях растут гармонично.

"Алена Хмельницкая — та мудрая женщина, у которой надо учиться", — резюмировала Мария Кожевникова.

По ее словам, именно такое поведение, когда родители берут на себя ответственность и не перекладывают на детей свои обиды, и есть самый правильный и достойный путь.