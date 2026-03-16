Маргарита Родина: "Я женщина с авоськами, которая случайно попала в мир юмора"

Юмористка Маргарита Родина шутит так, чтобы ее понимали женщины, которые ходят на рынок, проверяют у детей домашнее задание и спорят со свекровью. Да и сама Маргарита, звезда "Женского стендапа" – выходец из народа.
Она пришла в этот жанр в 37 лет, после работы товарным аналитиком. Но богатый жизненный опыт помогает ей быть понятной своей аудитории. Впрочем, юмор Маргариты Родиной поймет и ребенок.
Недаром недавно Маргарита вошла в жюри проекта "Стендап. Дети" телеканала СТС Kids — шоу, где дети из разных городов России, как опытные артисты и блогеры, так и новички сцены, говорят честно и смешно о том, что для них важно.
И этот съемочный день точно запомнится Маргарите на всю жизнь. Ведь в финале съемок она услышала предложение обвенчаться от своего концертного директора и мужа. Конечно, юмористка сказала: "Да".
А буквально за час до этого яркого события Маргарита пообщалась с корреспондентом Teleprogramma.org.
Маргарита Родина: "Бывает, что сын меня пранкует"
- Маргарита, на какие темы сейчас в основном шутят дети?
- Родители и школа. Мне кажется, это те два кита, на которых держится детский стендап.
- А ваш сын Егор не хотел бы поучаствовать в шоу "Стендап. Дети"?
- Я спрашивала сына: "Ты хочешь прийти, поучаствовать?". Он такой: "Нееет". Я говорю: "Правильно. Стендап-комик в семье должен быть только одна" (Смеется). Это все мои темы, поэтому я буду над этим шутить.
Но бывает, что сын меня прямо пранкует, подшучивает, устраивает прикольчики. Я думаю: "Ну гены не пропьешь".
- А о чем он шутит?
- Снова же о школе. Например, говорит: "А тебя в школу вызывают. Ты не представляешь, что сегодня там произошло". И я уже вот с этими нервами готова бежать туда… Что случилось? А потом оказывается, что все это были какие-то приколы…
Но действительно, основные темы для детских шуток – это школа, учеба и мама с папой.
- Какой номер шоу "Стендап. Дети" вам особенно запомнился?
- Каждый раз ребята удивляют на сцене. Либо кто-то сделает колесо, либо споет, либо станцует, либо начнет нам показывать фокусы.
Мне очень нравится, что дети уже начали шутить немножко на грани… Чуть-чуть около политики или тем 18 плюс. Понятно, что они этого не делают…
Но вот эта смелость, которую ребята нам демонстрируют, восхищает. И иногда кажется, что они смелее, чем многие взрослые.
- А ваши старшие дети – Александр и Полина - пошли по вашим стопам?
- Слава Богу, что нет. А то я бы все время нервничала. Не хочу, чтобы шутили, но у меня сын работает на телевидение. Но он за камерой…
Сын – администратор съемочной площадки, помогает встречать звезд, располагает их, помогает делать декорации. Он работает на многих шоу, на разных каналах
А дочь отучилась на художника по гриму. И тоже работала в кино, на разных площадках.
Младший же пока хочет стать археологом. Скорее всего, у него будет свой YouTube-канал, где он будет рассказывать о том, что откопал.
Маргарита Родина. Фото: соцсети
Маргарита Родина: "Это хороший разговор о жизни в браке и об отношениях со свекровью"
- Недавно вы сыграли в фильме "Между нами, девочками" Расскажите об этом, пожалуйста…
- Я снялась там с Катей Моргуновой, Найкой Казиевой, Алисой Дударевой. Проект выйдет этим летом. Это не только комедия, а хороший разговор между девочками о жизни в браке, без него, об отношениях со свекровью и о том, как нам вообще дружить, понимать друг друга.
Мне кажется, на этот фильм круто прийти с мужчинами, потому что это такие девичьи секреты о том, что мы перетираем, когда рядом нет наших спутников.
Вот мужчинам будет интересно послушать. Мы очень много говорим о наших мамах, детях. И это будет весело.
- А ваш избранник ходит на ваши выступления?
- Да. Обязательно. Он и сам слушает. К тому же он является моим концертным директором. Поэтому он мне их и создает.
Маргарита Родина с мужем. Фото: предоставлено каналом СТС Kids
- Вы общаетесь с кем-то из Comedy club и Comedy woman?
- Я практически ни с кем не общалась из юмористической среды, потому что пришла в стендап прямо с работы со склада. Я не выходец из КВН, никогда не была в Comedy Club.
Я женщина с авоськами, из "Пятерочки", которая совершенно случайно попала в мир юмора. Но я общаюсь с девочками из нашего стендапа, дружу с ними.
- Получается, раньше вы занимались семьей?
- Работой, семьей, как стандартная среднестатистическая женщина в России. С утра подняла детей, отправила в сад, школу, поработала, пришла, постирала, приготовила, сделала домашнее задание, легла спать.
- И этот опыт теперь пригождается вам в выступлениях?
- Да, шутить так, как меня понимает среднестатистические женщины. Не те, что тратят много денег, а те, что ходят в "Пятерочку" и сходят с ума от детей, когда те не слушаются. Это как раз мой опыт, который мне помогает.
