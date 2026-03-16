Маргарита Родина: "Я женщина с авоськами, которая случайно попала в мир юмора"

Юмористка Маргарита Родина шутит так, чтобы ее понимали женщины, которые ходят на рынок, проверяют у детей домашнее задание и спорят со свекровью. Да и сама Маргарита, звезда "Женского стендапа" – выходец из народа.

Она пришла в этот жанр в 37 лет, после работы товарным аналитиком. Но богатый жизненный опыт помогает ей быть понятной своей аудитории. Впрочем, юмор Маргариты Родиной поймет и ребенок.

Недаром недавно Маргарита вошла в жюри проекта "Стендап. Дети" телеканала СТС Kids — шоу, где дети из разных городов России, как опытные артисты и блогеры, так и новички сцены, говорят честно и смешно о том, что для них важно.

И этот съемочный день точно запомнится Маргарите на всю жизнь. Ведь в финале съемок она услышала предложение обвенчаться от своего концертного директора и мужа. Конечно, юмористка сказала: "Да".

А буквально за час до этого яркого события Маргарита пообщалась с корреспондентом Teleprogramma.org.

Маргарита Родина: "Бывает, что сын меня пранкует"

- Маргарита, на какие темы сейчас в основном шутят дети?

- Родители и школа. Мне кажется, это те два кита, на которых держится детский стендап.

- А ваш сын Егор не хотел бы поучаствовать в шоу "Стендап. Дети"?

- Я спрашивала сына: "Ты хочешь прийти, поучаствовать?". Он такой: "Нееет". Я говорю: "Правильно. Стендап-комик в семье должен быть только одна" (Смеется). Это все мои темы, поэтому я буду над этим шутить.

Но бывает, что сын меня прямо пранкует, подшучивает, устраивает прикольчики. Я думаю: "Ну гены не пропьешь".

- А о чем он шутит?

- Снова же о школе. Например, говорит: "А тебя в школу вызывают. Ты не представляешь, что сегодня там произошло". И я уже вот с этими нервами готова бежать туда… Что случилось? А потом оказывается, что все это были какие-то приколы…

Но действительно, основные темы для детских шуток – это школа, учеба и мама с папой.

- Какой номер шоу "Стендап. Дети" вам особенно запомнился?

- Каждый раз ребята удивляют на сцене. Либо кто-то сделает колесо, либо споет, либо станцует, либо начнет нам показывать фокусы.

Мне очень нравится, что дети уже начали шутить немножко на грани… Чуть-чуть около политики или тем 18 плюс. Понятно, что они этого не делают…

Но вот эта смелость, которую ребята нам демонстрируют, восхищает. И иногда кажется, что они смелее, чем многие взрослые.

- А ваши старшие дети – Александр и Полина - пошли по вашим стопам?

- Слава Богу, что нет. А то я бы все время нервничала. Не хочу, чтобы шутили, но у меня сын работает на телевидение. Но он за камерой…

Сын – администратор съемочной площадки, помогает встречать звезд, располагает их, помогает делать декорации. Он работает на многих шоу, на разных каналах

А дочь отучилась на художника по гриму. И тоже работала в кино, на разных площадках.

Младший же пока хочет стать археологом. Скорее всего, у него будет свой YouTube-канал, где он будет рассказывать о том, что откопал.