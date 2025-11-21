Мамаева — о поведении Джигурды на шоу 'Звезды под капельницей': "Кто ему может запретить"

Блогер, модель и участница реалити-шоу Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала поведение Никиты Джигурды на шоу 'Звезды под капельницей'. Джигурда объяснил свой эпатаж большим гонораром, который получил от телеканала 'Пятница!'. Значит ли это, что за деньги знаменитости готовы на все?

Мнение Аланы Мамаевой

Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org дала понять, что лояльно относится к любым выходкам людей. Независимо от того, звезды это или нет. По мнению Мамаевой, человек сам делает выбор, как ему себя вести в той или иной ситуации.

"Если человеку окей вести себя как-то неподобающе, то кто ему может запретить? Если, конечно, он не нарушает законов Российской Федерации. Человек в рамках закона может делать то, что хочет", — сказала Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org.

Джигурда на шоу 'Звезды под капельницей'

Первый же выпуск шоу 'Звезды под капельницей' на телеканале 'Пятница!' наделал много шума. Его обсуждают уже практически неделю без перерыва. Особенно вызывающе в кадре себя вели два персонажа — Никита Джигурда и Анастасия Волочкова.

Но если балерина заявила, что ей было просто очень весело, то Джигурда рассказал, что креативил на проекте за большие деньги. Актер сообщил, что ему заплатили за участие сумму, эквивалентную его пенсии за двадцать лет. Джигурда признался, что 'напился и куролесил', чтобы отработать гонорар.

За происходящим строго следили создатели шоу. И все было под их контролем. Так что, актер фактически снял с себя ответственность за собственное же поведение.

А вы как считаете, Алана Мамаева права? Ответьте в комментариях.