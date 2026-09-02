«Мама привезла мне цветы»: Елена Проклова — о том, как проводит свой день рождения

2 сентября известной актрисе Елене Прокловой исполнилось 73 года. Вместо шумных вечеринок и пышных торжеств актриса выбрала для праздника уединение среди природы — свой день рождения она проводит в горах.

Teleprogramma.org связалась с Еленой Игоревной, чтобы узнать, с каким настроением она встречает новый год жизни.

«Настроение у меня прекрасное, спокойное», — поделилась артистка.

Горный пейзаж стал для нее лучшей декорацией к празднику.

«Здесь тихо, красиво. Летают орлы, светит солнце», — рассказала Елена Проклова.

В этот день Проклова не предается праздности — она занимается иконописью и потихоньку готовится к новому трудовому сезону.

Нередко с годами круг общения становится меньше, и особенно ценными становятся звонки самых близких. На вопрос, чьего звонка она ждала сегодня больше всего, Елена Игоревна ответила просто и тепло. Рядом с ней близкая подруга. И жива ее мама.

«Родственники поздравляли, звонил муж, моя подруга рядом со мной. Мама привезла мне цветы, подарки. Ну, в общем, все хорошо», — заключила Елена Игоревна.

В этих словах — вся суть праздника: не масштаб, а искренность, не суета, а моменты рядом с теми, кто по-настоящему дорог.