Людмила Поргина пристыдила сына Инны Чуриковой: «Должен стоять памятник!»

Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, публично упрекнула сына Инны Чуриковой в том, что он до сих пор не установил памятник на могиле своей матери, народной артистки СССР, скончавшейся в январе 2023 года.

«Должен стоять памятник. У великой актрисы должен стоять памятник, который бы отвечал ее чувствам, словам каким-то. Она же была великой актрисой. Ну, что же ты делаешь, Ванечка?» — заявила Поргина Teleprogramma.org.

По ее словам, ситуация выглядит особенно странно на фоне того, что театр «Ленком» готов взять на себя все расходы по установке монумента, однако для этого нужна лишь подпись единственного сына актрисы — Ивана Панфилова.

«Ленком готов поставить памятник и взять все расходы, но вот его подпись нужна», — отметила она, добавив, что ей «просто стыдно» за то, что наследник сам не озабочен этим вопросом.

Поргина сравнила ситуацию с собственным опытом: после смерти мужа Николая Караченцова она сразу начала заниматься организацией памятника, искала скульпторов и лично ездила к ним.

«Наша главная цель, когда мужа похоронили, мы на следующий год стали сразу заботиться о памятнике... Я ездила по всем людям, разговаривала с ними», — поделилась она, посетовав, что не понимает, почему сын Чуриковой не проявляет такой же инициативы.

Напомним, что Инна Чурикова и ее супруг, режиссер Глеб Панфилов, похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве. На данный момент на их могиле находится лишь черная мраморная плита с портретами, а полноценный монумент так и не установлен.