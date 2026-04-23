Людмила Поргина о Виктории Боне: «Пусть она говорит о проблемах Монако»

Поргина, известная своей мудростью и житейской прозорливостью, в беседе с журналистами Teleprogramma.org высказалась о ситуации, в которой оказалась Боня. Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на канале «Россия 1» позволил себе оскорбительные высказывания в адрес блогера.

«Я думаю, что так все-таки нельзя. Так резко, так больно женщине это слышать. Можно в какой-нибудь другой манере, в другом стиле сказать что-то такое, на что-то намекнуть. Но так резко нельзя, я считаю», — заявила Поргина.

По мнению актрисы, публичное унижение недопустимо, особенно когда речь идет о женщине.

Поргина также затронула тему проживания Бони за границей. Блогер уже много лет живет в Монако и Дубае, воспитывает дочь, а недавно покорила Эверест.

«Она проживает в другой стране, с другими проблемами. Зачем она лезет и называет какие-то проблемы наши? Когда она уже их и не знает. Пусть она говорит о проблемах той страны, где она живет. А свои проблемы в этой жизни? А в той стороне? Ну, зачем лезть туда, откуда ты улетела», — рассуждает актриса.

Тем не менее, даже осуждая Боню за то, что она покинула Россию, Поргина считает, что оскорбления — это не метод.