Курбан Омаров о «Мастере игры»: «Я не хотел быть расходным материалом»

Предприниматель и блогер Курбан Омаров участвует во втором сезоне реалити «Мастер игры», которое сейчас идет на ТНТ. Увидеть его в таком проекте было неожиданностью для зрителей.
Еще большей неожиданностью стала его дружба на шоу с адвокатом Михаилом Терёхиным (также бывший возлюбленный Ксении Бородиной). Об этом тандеме «бывших», о стратегиях, давлении на проекте, а также о своей семье и детях Курбан рассказал в интервью Teleprogramma.org.
Курбан Омаров: «Дружба — слишком громкое слово для съемочной площадки»
- Курбан, в шоу «Мастер игры» Полина Диброва и Олег Верещагин предложили вам стать темным игроком и присоединиться к их «коалиции». Почему отказались и решили остаться светлым?
- Я видел, как закончилась история с Натаном — его взяли в коалицию и сами же убрали. Я не хотел становиться расходным материалом в чужой игре.
У меня была своя стратегия, и я не собирался от нее отступать ради чужого комфорта.
- Насколько сложно было не поддаваться на давление коалиций в ходе игры?
- Давление существует только для тех, кто ищет, к кому прислониться. Если у тебя есть внутренний стержень и четкое понимание своей цели, то любые попытки сбить тебя с толку — это просто шумы на фоне. На меня негде давить.
- С кем на проекте вы подружились, а с кем, наоборот, нет?
- Я шел туда не за новыми друзьями, а за азартом и проверкой стратегий. С кем-то сложился отличный мужской контакт на взаимном уважении и понимании дистанции, а к кому-то я изначально относился как к временным статистам в кадре.
Дружба — слишком громкое слово для съемочной площадки.
Курбан Омаров о Михаиле Терехине: «Это был сильный, взрослый союз двух автономных людей»
- Как бы вы охарактеризовали свои отношения с Михаилом Терехиным? Вы действительно стали добрыми товарищами?
- У нас сложилось прагматичное и понятное мужское партнерство. Мы оба понимаем, как устроена жизнь, и умеем держать слово там, где это действительно необходимо.
Назвать это «добрым товариществом» — упрощение. Это был сильный, взрослый союз двух автономных людей.
- В одном из выпусков второго сезона вы проголосовали против Максима Лутчака, а Михаил - против Полины Дибровой. И зрителям показали, что Михаил выразил недовольство по причине того, что вы нарушили договоренность голосовать против Полины. Бывало ли такое, что Михаил пытался психологически надавить на вас? И если да, то как вы это пресекали?
- Психологическое давление на меня пресекается еще в момент его зарождения моим полным равнодушием к чужим эмоциям. Михаил мог выражать недовольство, это его право. Но мое решение на голосовании — это всегда исключительно моя зона ответственности.
Я не выполняю чужие ультиматумы, тем более, что их и не было. Каждый из нас принимал решения самостоятельно. Мы договаривались о направлении, но не были обязаны голосовать в ногу в каждой ситуации.
- Общаетесь ли вы с Михаилом сейчас, после съемок?
- Да, мы поддерживаем связь. Когда между людьми есть базовое уважение без лишней суеты, такое общение спокойно сохраняется и за пределами камер. Проект закончился — отношения остались.
- Как вы думаете, как бы складывались ваши отношения с Николаем Сердюковым, если бы он не сбежал со съемок реалити? Общались бы так же хорошо как с Михаилом или, наоборот, сторонились его?
- Не знаю. Могу только сказать, что я туда приехал играть, а не выяснять отношения. Если бы он приехал, играли бы. Как сложилось бы дальше — вопрос без ответа. Он сделал свой выбор, я уважаю любой выбор.
Курбан Омаров: «Я горжусь своими детьми»
- Насколько легко вас отпустила на съемки жена, учитывая, что реалити - это всегда непредсказуемый жанр? Какое напутствие дала вам Валерия?
- Валерия прекрасно знает, кто я такой, и как я держу себя в любых ситуациях. В нашей семье есть абсолютное доверие. Главное напутствие от нее всегда одно: оставаться собой и не опускаться до чужих мелких интриг. С этим напутствием я и зашел на проект.
- Часто ли сейчас получается общаться с дочерью Теоной? Пришли ли вы к пониманию с её матерью Ксенией Бородиной?
- Все, что касается моей дочери — это наш личный, закрытый мир, который не предназначен для публичных разборов и шоу. Главное, что Теона знает и чувствует мою любовь и заботу, а все взрослые вопросы давно отрегулированы так, чтобы в центре внимания оставался комфорт ребенка.
- У вас уже взрослый сын Омар. Выбрал ли он профессию? Если да, то какую?
- Омар — красавчик. Я им по-настоящему горжусь, как отец и как мужчина. Честно скажу: в свои годы он уже сделал больше, чем я в его возрасте.
Он знает, чего хочет — стать верховным судьей. Это не мечта, это план. Второй курс юридической академии закончил на отлично. Пять раз в неделю тренируется, бокс не бросил.
Прошёл практику в Савеловском суде, сейчас работает в прокуратуре Москвы — в каком именно подразделении, по понятным причинам, не скажу. Пацан идёт. Я просто смотрю и горжусь. Вот как раз думаю, как его порадовать, выбираю автомобиль.
- Чем удивляет младший сын Адам?
- Адам удивляет своей невероятной энергетикой и характером. Он еще совсем маленький, но в нем уже прослеживается та самая мужская порода и спокойная уверенность.
Каждый день наблюдаю, как он растет, и это дает совершенно иной уровень энергии. Я вообще как отец очень горжусь своими детьми, нарадоваться не могу, что они у меня есть. Они мое все!
А вы голосуете за Курбана Омарова в проекте «Мастер игры»? Делитесь в комментариях!