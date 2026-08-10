Курбан Омаров о «Мастере игры»: «Я не хотел быть расходным материалом»

Предприниматель и блогер Курбан Омаров участвует во втором сезоне реалити «Мастер игры», которое сейчас идет на ТНТ. Увидеть его в таком проекте было неожиданностью для зрителей.

Еще большей неожиданностью стала его дружба на шоу с адвокатом Михаилом Терёхиным (также бывший возлюбленный Ксении Бородиной). Об этом тандеме «бывших», о стратегиях, давлении на проекте, а также о своей семье и детях Курбан рассказал в интервью Teleprogramma.org.

Курбан Омаров: «Дружба — слишком громкое слово для съемочной площадки»

- Курбан, в шоу «Мастер игры» Полина Диброва и Олег Верещагин предложили вам стать темным игроком и присоединиться к их «коалиции». Почему отказались и решили остаться светлым?

- Я видел, как закончилась история с Натаном — его взяли в коалицию и сами же убрали. Я не хотел становиться расходным материалом в чужой игре.

У меня была своя стратегия, и я не собирался от нее отступать ради чужого комфорта.

- Насколько сложно было не поддаваться на давление коалиций в ходе игры?

- Давление существует только для тех, кто ищет, к кому прислониться. Если у тебя есть внутренний стержень и четкое понимание своей цели, то любые попытки сбить тебя с толку — это просто шумы на фоне. На меня негде давить.

- С кем на проекте вы подружились, а с кем, наоборот, нет?

- Я шел туда не за новыми друзьями, а за азартом и проверкой стратегий. С кем-то сложился отличный мужской контакт на взаимном уважении и понимании дистанции, а к кому-то я изначально относился как к временным статистам в кадре.

Дружба — слишком громкое слово для съемочной площадки.