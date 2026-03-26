"Кто это?": Юрий Лоза отреагировал на дуэт Ольги Бузовой и Инстасамки

72-летний исполнитель Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.org высказался о дуэте двух певиц — Инстасамки и Ольги Бузовой. Юрий Лоза дал понять, что современный шоу-бизнес его не очень занимает.

Что сказал Юрий Лоза

Юрий Лоза заявил, что ничего не знает о двух популярных вокалистках. И не может оценить перспективы их сотрудничества. Творчество Ольги Бузовой и Инстасамки ему не интересно.

"Я не знаю, кто это. Я не слежу за тем, что делают эти девушки. Понятия не имею, чего они могут, чего не могут. Мне настолько это безразлично, что вы даже представить себе не можете", — высказался Юрий Лоза.

Что произошло

Ранее Инстасамка (Дарья Зотеева) анонсировала свой дуэт с Ольгой Бузовой. Она сообщила, что готовится выйти на сцену вместе с поющей телеведущей. Якобы будущий потенциальный хит уже даже записан. И Инстасамка слушает сейчас его демоверсию. На этом интрига пока закончилась. Подписчики Зотеевой заявили, что с нетерпением ждут ее коллаба с Бузовой.

