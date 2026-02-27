Кравец пригрозила приемной дочери после шантажа с видео: "Советую хорошо подумать"

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org дала свою оценку угрозам приемной дочери Даниеллы. Девушка решила воздействовать на приемную мать шантажом. Даниелла пообещала обнародовать откровенные видео с участием Алены, если та не выплатит ей 600 млн рублей.

Что Кравец ответила Даниелле

Алена Кравец дала понять, что совершенно не боится слива видео. Потому что ее репутация безупречна. А в тех видео нет ничего, что может Алену каким-то образом скомпрометировать.

"Как говорила героиня Людмилы Прокофьевны в "Служебном романе", "у меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать". У бывшей дочери не может быть ничего такого, за что мне было бы стыдно. А вот у меня есть видео с ее безобразиями. Кроме того, распространение видео и фото материалов без согласия человека — дело наказуемое, так что советую хорошо подумать", — предупредила Алена Кравец Даниеллу.

Что произошло

Приемная, или, как ее называет Кравец, бывшая, дочь Даниелла шантажирует Алену утечкой интимных видео и требует 600 млн. Произошло это после того, как мать ударила ее в эфире "Пусть говорят".

Алена и Даниелла выясняют отношения уже на протяжении нескольких месяцев. Причем, делают это публично. Кравец и ее приемная дочь приходят в эфир шоу "Пусть говорят" и в подробностях рассказывают, что между ними происходит.

Когда Алена Кравец стала приемной мамой

Алена Кравец вместе с супругом Русланом приняли в семью маленькую Даниеллу, когда девочке едва исполнилось два месяца. По словам Алены, их семья активно занималась благотворительностью и оказывала поддержку детским домам. Желание взять ребенка на воспитание давно жило в сердце Алены — она искренне стремилась подарить тепло и заботу малышу.

С самого начала жизнь Даниеллы была сопряжена с серьезными трудностями: девочка столкнулась с целым рядом проблем со здоровьем. Алена посвящала огромное количество времени своей приемной дочери — вплоть до восьмилетнего возраста она активно занималась ее восстановлением и лечением.

Когда Даниелла немного окрепла и подросла, Алена начала знакомить ее с яркой стороной жизни, открывая перед девочкой мир красоты и возможностей.

Однако в душе Даниеллы зрело горькое убеждение: она чувствовала, что приёмная мать не испытывает к ней искренней любви. В возрасте пятнадцати лет девочка приняла решение покинуть родной дом.

Сегодня Алена признает: восстановить прежние отношения с Даниеллой представляется ей совершенно невозможным.

А вы как считаете, правильно ли поступает Алена Кравец, устраивая разбирательства с приемной дочкой в эфире Первого канала? Высказывайтесь в комментариях.