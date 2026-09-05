«Кормлю, переодеваю, меняю памперсы»: Данко много времени проводит с маленьким сыном

Музыкант Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.org рассказал, каким растет его сын. Совсем скоро, 11 сентября, мальчику исполнится два года, и для Данко этот праздник — не повод для шумного шоу, а возможность побыть с самыми близкими.

Данко с большой теплотой рассказывает о времени, которое проводит с сыном, и не скрывает, что вовлечен в самые обычные, но такие важные родительские дела.

«Все лето мы с ним провели практически неразлучно. Я много с ним занимаюсь: кормлю, переодеваю, меняю памперсы, покупаю ему еду, играю с ним, ношу на руках. Поэтому у нас сложились какие‑то совершенно особенные мужские отношения», — поделился артист.

По словам Данко, сын прекрасно чувствует его поддержку и отвечает папе искренней привязанностью.

«Он знает, что папа всегда рядом, и отвечает мне огромной любовью. Постоянно просится ко мне на руки и готов целыми днями ходить вместе со мной», — добавил Данко.

День рождения Ману, скорее всего, отметят дома, в семейном кругу: в два года у ребенка еще нет настоящих друзей, но сам малыш уже обожает людей и веселое общество.