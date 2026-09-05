«Кормлю, переодеваю, меняю памперсы»: Данко много времени проводит с маленьким сыном

Музыкант Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.org рассказал, каким растет его сын. Совсем скоро, 11 сентября, мальчику исполнится два года, и для Данко этот праздник — не повод для шумного шоу, а возможность побыть с самыми близкими.
Данко с большой теплотой рассказывает о времени, которое проводит с сыном, и не скрывает, что вовлечен в самые обычные, но такие важные родительские дела.
«Все лето мы с ним провели практически неразлучно. Я много с ним занимаюсь: кормлю, переодеваю, меняю памперсы, покупаю ему еду, играю с ним, ношу на руках. Поэтому у нас сложились какие‑то совершенно особенные мужские отношения», — поделился артист.
По словам Данко, сын прекрасно чувствует его поддержку и отвечает папе искренней привязанностью.
«Он знает, что папа всегда рядом, и отвечает мне огромной любовью. Постоянно просится ко мне на руки и готов целыми днями ходить вместе со мной», — добавил Данко.
День рождения Ману, скорее всего, отметят дома, в семейном кругу: в два года у ребенка еще нет настоящих друзей, но сам малыш уже обожает людей и веселое общество.
«У нашего младшего сына Эммануила, которого мы дома называем Ману, 11 сентября день рождения — ему исполнится два года. Мы, скорее всего, будем отмечать дома, в семейном кругу. В таком возрасте настоящих друзей у ребенка еще нет, хотя сам Ману уже сейчас обожает людей, музыку, танцы и любое веселое общество. Он всегда стремится быть в центре событий, ему все интересно», — рассказал Данко.
Певец Данко с сыном. Фото: личный архив
Совместные радости у папы с сыном самые простые и самые настоящие: бассейн, футбол, прогулки, игры и просто время рядом друг с другом.
«Мы обожаем вместе купаться в бассейне, играть в футбол, гулять и просто проводить время рядом. С ним никогда не бывает скучно. Ману любит движение, музыку, воду, людей — в общем, все, из чего складывается радость жизни», — сказал певец.
Артист не пытается предугадать, кем вырастет его сын, но уже сейчас замечает в нем главное: живую искренность и тонкое восприятие мира.
«Конечно, невозможно заранее знать, кем он станет и какой путь выберет. Но уже сейчас видно главное: у него живое сердце, тонкое восприятие музыки и невероятная любовь к жизни. А наша с Машей задача — сохранить в нем эту открытость, поддерживать его и сделать все, чтобы он рос счастливым», — уверен Данко.
Сын Эммануил родился в третьем браке певца Данко. Мама мальчика диджей и дизайнер Мария Силуянова. Данко и Мария поженились в январе 2024 года. В сентябре того же года у пары родился сын. Данко принимает участие в воспитании пасынка — сына Марии от предыдущего брака.
Официально первой женой певца была Татьяна Воробьева. Брак продлился три года — с 1999 по 2002.
Затем Данко состоял в гражданском браке с моделью Натальей Устюменко. Вместе они прожили около 12 лет. В этом союзе родились две дочери: София — появилась на свет в начале января 2004 года, Агата — родилась 19 апреля 2014 года.
Данко и Наталья Устюменко с дочками. Фото: Анатолий Ломохов / Russian Look / Global Look Press