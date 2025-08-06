"Хожу на процедуры": Соседов сделал признание после операции — скоро не узнаем музыкального критика

Сергей Соседов в эксклюзивной беседе с Teleprogramma. org рассказал о самочувствии после операции. Музыкальный критик этим летом решился на пересадку волос. Скоро он предстанет перед публикой в новом образе.

Лысины больше не будет

Поклонники больше не увидят Сергея Соседова в том имидже, к которому все привыкли. На телеэкранах он больше не будет сверкать своей знаменитой лысиной. Критик пообещал, что через несколько месяцев на его голове будет настоящая шевелюра.

"К Новому году будет уже небольшая шевелюра!" — поделился Сергей Соседов с Teleprogramma.org.

Сергей Соседов добавил, что доволен выбором клиники и тем, как прошла операция. Сейчас он ходит на специальные процедуры. Сергей Васильевич в восторге от того, как идет восстановление волос.

"Мне хорошо сделали операцию. Все идет прекрасно. Я хожу на процедуры, вчера был тоже. Разные манипуляции делаются для стимуляции роста волос, чтобы кровь хорошо циркулировала", — добавил Сергей Соседов.

Тринадцать часов на красоту

Об операции Сергея Соседова по пересадке волос стало известно в середине июля. Музыкальный критик рассказал, что процедура длилась тринадцать часов! Врачи пересадили довольно большой объем луковиц.

Поклонники ждут

Сергей Соседов — личность в российском шоу-бизнесе неоднозначная и очень заметная. Он является членом жюри популярного шоу телеканала НТВ 'Суперстар!'. Сергей Соседов часто высказывается довольно резко в адрес исполнителей и их репертуара.

А его постоянные ссоры и споры с Лерой Кудрявцевой часто становятся предметом ожесточенных дискуссий в социальных сетях. Телезрители довольно часто выражают Соседову поддержку. Они считают его строгим, но справедливым критиком.