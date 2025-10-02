Кети Топурия порадовалась за 13-летнюю Аллу-Викторию Киркорову: "Надо в осознанном возрасте все эти изменения делать"

Певица и мама троих детей Кети Топурия в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала запреты Филиппа Киркорова для 13-летней дочери. Кети Топурия считает, что родители именно так и должны действовать. Певица еще в юности получила кое-какой опыт.

Почему Кети Топурия поддержала методы воспитания Киркорова?

Филипп Киркоров запретил 13-летней Алле-Виктории делать пирсинг. Кети Топурия в беседе с Teleprogramma. org встала на сторону звездного отца. Певица рассказала, что ей в свое время тоже много запрещали.

"Ну конечно, Филипп прав. Когда мне было примерно 19 лет, я сделала первую татуировку. Это все было тогда очень модно. Хотелось все это пораньше сделать, но мне никто не разрешал. За что спасибо огромное. Прошло время, и сейчас уже приходится все сводить", — поделилась Кети Топурия с Teleprogramma.org.

Кети Топурия дала понять, что рада за 13-летнюю Аллу-Викторию. Ведь отец девочки прекрасно понимает, что позволительно делать подросткам, а что — нет. И пытается оградить дочь от исполнения сиюминутных желаний, о которых она может потом пожалеть.