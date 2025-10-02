Кети Топурия порадовалась за 13-летнюю Аллу-Викторию Киркорову: "Надо в осознанном возрасте все эти изменения делать"

Певица и мама троих детей Кети Топурия в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала запреты Филиппа Киркорова для 13-летней дочери. Кети Топурия считает, что родители именно так и должны действовать. Певица еще в юности получила кое-какой опыт.
Почему Кети Топурия поддержала методы воспитания Киркорова?
Филипп Киркоров запретил 13-летней Алле-Виктории делать пирсинг. Кети Топурия в беседе с Teleprogramma. org встала на сторону звездного отца. Певица рассказала, что ей в свое время тоже много запрещали.
"Ну конечно, Филипп прав. Когда мне было примерно 19 лет, я сделала первую татуировку. Это все было тогда очень модно. Хотелось все это пораньше сделать, но мне никто не разрешал. За что спасибо огромное. Прошло время, и сейчас уже приходится все сводить", — поделилась Кети Топурия с Teleprogramma.org.
Кети Топурия дала понять, что рада за 13-летнюю Аллу-Викторию. Ведь отец девочки прекрасно понимает, что позволительно делать подросткам, а что — нет. И пытается оградить дочь от исполнения сиюминутных желаний, о которых она может потом пожалеть.
"Конечно, надо в осознанном возрасте все эти изменения делать. Задача родителей — максимально дотянуть до того времени, когда дети вырастут и будут адекватно осознавать, надо им это или не надо. Иногда бывает, что вот сегодня очень хочешь, а завтра — не очень, когда ты ребенок", — добавила Кети Топурия в беседе с Teleprogramma.org.
Кто еще поддержал Филиппа Киркорова
Певица и близкая подруга Киркорова Анастасия Стоцкая в беседе с Teleprogramma.org тоже поддержала позицию Киркорова по поводу запретов детям. Она заявила, что Филипп Бедросович абсолютно прав.
У Филиппа Киркорова в целом хорошие отношения с его детьми, Аллой-Викторией и Мартином. Поп-король в меру балует наследников. Но не идет у них на поводу.
Сколько лет детям Киркорова?
У Филиппа Киркорова двое детей — дочка и сын. Алле-Виктории в ноябре будет 14 лет. А сыну Мартину минувшим летом исполнилось 13 лет.
Наследники певца появились на свет от суррогатной матери. У Аллы-Виктории и Мартина есть крестная мама. Она помогала им с покупками к первому сентября.
