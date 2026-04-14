"Как бы ты ни пыжился с молодой": Дзюник назвал поведение Бероева "паскудством"

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org жестко осудил актера Егора Бероева, который транслирует, что счастлив рядом с молоденькой женой, балериной Анной Панкратовой. Что так зацепило Леонида Дзюника?
Мнение Дзюника о Бероеве
Леонид Дзюник не смог скрыть своего возмущения поступком Егора Бероева, который появился на публике вместе с юной женой, балериной Анной Панкратовой. Вместе с ней он посетил презентацию своей картины "Кукла". А затем разместил в личном блоге совместный снимок, на котором запечатлено, как Бероев нежно держит за руку Панкратову.
"Когда мне рассказывают, что мужчина влюбился в молодую девочку, которая на тридцать лет младше него, и это такое счастье. Физиологию не обманешь, и как бы ты ни пыжился с этой молодой девахой, это все вранье. И все вот эти походы, выпячивание себя на фотографиях, это исключительно для того, чтобы свое эго потешить", — высказался Леонид Дзюник.
Егор Бероев и его жена Анна Панкратова. Фото: соцсети Егора Бероева
Как Дзюник поддержал Ксению Алферову
Леонид Дзюник считает, что Бероев выбрал не очень удачный момент для демонстрации совместного фото с юной женой. Ведь совсем недавно бывшая жена Егора, актриса Ксения Алферова рассказала о том, как они пережили трагедию. Оказывается, во время брака Бероев и Алферова потеряли двоих детей.
"Ксения Алферова только недавно откровенно рассказала об их отношениях, что она потеряла детей... Это большая трагедия. И вот так наслаждаться открыто новой женой на фоне рассказов Ксении, это, мягко говоря, безнравственно. А грубо говоря, это паскудство", — резко заявил Дзюник.
Леонид Дзюник. Фото: "Комсомольская правда" / Global Look Press
Разбитая любовь
Егор Бероев и Ксения Алферова поженились в 2001 году. Их брак считался одним из самых крепких и красивых в российском шоу-бизнесе. Пара редко комментировала свою личную жизнь, предпочитая оставаться в тени. В 2007 году у Бероева и Алферовой родилась дочь Евдокия.
О том, что Бероев и Алферова больше не муж и жена, стало известно в начале 2026 года. А позже в СМИ просочилась информация о женитьбе Бероева на балерине Анне Панкратовой, которая моложе него на 27 лет. Бероев познакомился с Панкратовой, когда искал девушку на роль в своем фильме "Кукла".
