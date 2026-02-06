Как снималось шоу "Ледниковый период": Щербакова превратилась в Джульетту, а Трусова – в красотку кролика Роджера

Где могли бы встретиться Мистер и Миссис Смит, Кролик Роджер и Ромео и Джульетта? И не только встретиться, а еще и устроить феерию на льду? Конечно, же в шоу "Ледниковый период", ближайший выпуск которого вы увидите на Первом канале 7 февраля.
Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках программы, где в героев фильмов перевоплотились десять пар.
Когда оказываешься за кулисами проекта, невольно вспоминается фраза героя Михаила Пуговкина из комедии "Иван Васильевич меняет профессию": "Я не узнаю вас в гриме". И действительно, понять, кто, например, скрывается за маской клоуна из фильма "Оно", крайне трудно.
А меж тем мимо меня проходят Гладиатор (хоккеист Георгий Славороссов), Чарли Чаплин (актер Артур Каспранов) и кролик Роджер (актер Иван Жвакин), которые тоже выйдут на лед и будут удивлять зрителей и жюри. Ведь субботний выпуск посвящен мировому кинематографу.
Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков – Мистер и Миссис Смит
Первый номер начинается с романтического ужина на льду. На столе – шампанское, цветы и конфеты. А на ледовом поле выступают фигуристка Елизавета Худайбердиева и легкоатлет Сергей Шубенков в образах Мистера и Миссис Смит.
Уже после своего выступления Елизавета признается Teleprogramma.org, что не может назвать этих героев голливудского боевика любимыми персонажами.
Спортсменка больше любит советское кино. Например, фильмы "Бриллиантовая рука", "Москва слезам не верит". А что касается мирового кинематографа, то здесь ее фаворитами являются картины "Форрест Гамп" и "Красотка". Но все-таки в роли героев Бреда Питта и Анджелины Джоли пара вжилась хорошо. Хотя номер не обошелся без шероховатостей, о которых вы узнаете в субботу.
Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков. Фото: Юрий Феклистов
По словам Елизаветы, они с партнером практически все свободное время проводят на льду, поскольку Сергей – легкоатлет и никогда в жизни не стоял на коньках. Поэтому ему приходится нелегко, однако прогресс уже ощутим.
"Встать на лед для Сергея – это все равно, что отправить вас сейчас в космос. Он огромный молодец, даже несмотря на то, что может ошибаться", - говорит Елизавета Худайбердиева.
Татьяна Тарасова об Александре Трусовой и Иване Жвакине: "Саша улыбалась и кокетничала, а зайчатина ее не уронил"
Следующими на лед выходят Александра Трусова и актер, звезда сериала "Молодежка" Иван Жвакин. Александра – Джессика в соблазнительном длинном красном платье, специально для номера Иван перевоплотился в кролика из фильма "Кто подставил кролика Роджера?".
Зрители находятся в предвкушении необычного романа, который и случается на льду проекта. У Татьяны Тарасовой, неизменного председателя жюри, - детский восторг.
"Сегодня мне они очень понравились, - похвалила пару Татьяна Анатольевна. - Саша улыбалась и кокетничала, а зайчатина ее не уронил".
А после проката Александра и Иван подходят на разговор с журналистами.
Александра Трусова и Иван Жвакин. Фото: Юрий Феклистов
- Александра, вы молодая мама, сейчас готовитесь к важному чемпионату, участвуете в "Ледниковом периоде". Как вы сейчас все успеваете? – поинтересовалась Teleprogramma.org у Александры Трусовой.
- Я на каждой съемке отвечаю, что не совсем получается, но я стараюсь.
- В прошлом выпуске Татьяна Тарасова раскритиковала вашу пару. А как вы вообще относитесь к критике?
- Спокойно воспринимаю ее и всегда стараюсь исправить те ошибки, на которые мне сказали обратить внимание.
- А какие у вас любимые фильмы, Александра?
- Сейчас я вообще ничего не смотрю. У меня маленький ребенок. Ну а так, много разных любимых.
-А у вас, Иван?
- Только что прошел Новый год. Наверное, все смотрели фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром!" и "Один дома".
Анна Щербакова: "На льду у меня есть возможность реализовывать то, что я чувствую"
А вот олимпийская чемпионка Анна Щербакова и ее партнер Константин Раскатов посвятили свой номер истории вечной любви Ромео и Джульетты.
По словам фигуристки, ее партнер особенно хорошо знаком с трагедией Шекспира, поскольку скоро будет играть Ромео в спектакле.
"Илья Авербух только увидел нас и сразу же сказал: "Я знаю, что вам ставить" - "Ромео и Джульетту". Это будет то, что нужно.
И мне кажется, что эта постановка хорошо зашла. Образы нам близки, и мы как-то и прочувствовали музыку, сразу хорошо получались шаги. Все шло по накатанной. Этот номер сел на нас как влитой", - призналась Анна Щербакова.
Анна Щербакова и Константин Раскатов. Фото: Юрий Феклистов
- Чему вы успели научиться за время проекта? Все-таки вы выступаете сольно, а здесь нужно кататься в паре…
- Всему. Каждому движению, эмоции, настрою на прокат. Все-таки спорт и шоу – это разные вещи. Но и сольные прокаты, и прокаты в паре – это тоже абсолютно разные понятия.
И с нами здесь работают и Александр Жулин, и Илья Авербух. Они подсказывают, как правильно взаимодействовать друг с другом, выполнять разные элементы. Говорят мне: "Ты не одиночница, помни, что катаешься с партнером"
Я и пришла на этот проект, чтобы расти, развиваться, трансформироваться и удивлять саму себя.
- Анна, а вы в своем молодом возрасте уже поняли, что такое любовь? – поинтересовалась у фигуристки корреспондент Teleprogramma.org
- Какие философские у вас вопросы. Я на личные темы никогда не разговариваю, но отвечу. На льду у меня есть возможность реализовывать то, что я чувствую, проживаю в жизни.
Ведь сложно сыграть что-то, что ты не можешь прочувствовать. А я человек эмоциональный, эмпатичный.
Мне близки разные палитры эмоций. И лед – это то место, где я могу воплощать их в жизнь.
Почувствовать эти эмоции сможете и вы, включив Первый канал в субботу в 18. 20
