Как снималось шоу "Ледниковый период": Щербакова превратилась в Джульетту, а Трусова – в красотку кролика Роджера

Где могли бы встретиться Мистер и Миссис Смит, Кролик Роджер и Ромео и Джульетта? И не только встретиться, а еще и устроить феерию на льду? Конечно, же в шоу "Ледниковый период", ближайший выпуск которого вы увидите на Первом канале 7 февраля.

Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках программы, где в героев фильмов перевоплотились десять пар.

Когда оказываешься за кулисами проекта, невольно вспоминается фраза героя Михаила Пуговкина из комедии "Иван Васильевич меняет профессию": "Я не узнаю вас в гриме". И действительно, понять, кто, например, скрывается за маской клоуна из фильма "Оно", крайне трудно.

А меж тем мимо меня проходят Гладиатор (хоккеист Георгий Славороссов), Чарли Чаплин (актер Артур Каспранов) и кролик Роджер (актер Иван Жвакин), которые тоже выйдут на лед и будут удивлять зрителей и жюри. Ведь субботний выпуск посвящен мировому кинематографу.

Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков – Мистер и Миссис Смит

Первый номер начинается с романтического ужина на льду. На столе – шампанское, цветы и конфеты. А на ледовом поле выступают фигуристка Елизавета Худайбердиева и легкоатлет Сергей Шубенков в образах Мистера и Миссис Смит.

Уже после своего выступления Елизавета признается Teleprogramma.org, что не может назвать этих героев голливудского боевика любимыми персонажами.

Спортсменка больше любит советское кино. Например, фильмы "Бриллиантовая рука", "Москва слезам не верит". А что касается мирового кинематографа, то здесь ее фаворитами являются картины "Форрест Гамп" и "Красотка". Но все-таки в роли героев Бреда Питта и Анджелины Джоли пара вжилась хорошо. Хотя номер не обошелся без шероховатостей, о которых вы узнаете в субботу.