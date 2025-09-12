Как сейчас живет Татьяна Доронина: ухаживают медсестры, рядом кошки

12 сентября исполняется 92 года актрисе, народной артистке СССР Татьяне Дорониной. Последние три года Татьяна Васильевна живет в Геронтологическом центре "Юго-Западный". Как проходят ее будни, и кто помогает режиссеру и президенту МХАТ им. Горького сегодня?

Как Татьяна Доронина живет в Геронтологическом центре

В Геронтологическом центре, расположенном в экологически чистом районе рядом с Тропаревским парком и родником, за Дорониной ухаживают шесть медицинских сестер. Здесь она получает необходимую медицинскую помощь, сеансы массажа и занимается физической активностью.

Центр предлагает комфортабельные номера с видом на ландшафтный заказник "Теплый Стан". Для проживающих созданы все условия для отдыха и досуга: доступны библиотека, игровая комната, бильярдные, музыкальный салон и киноконцертный зал на 165 мест.

Также функционируют различные клубы и студии, регулярно проводятся творческие выставки, концерты и экскурсии.

В прошлом году приятельница Татьяны Васильевны, актриса Лидия Матасова рассказывала СМИ, что Доронина общается лишь с ограниченным кругом близких людей, редко отвечает на телефонные звонки и категорически избегает контактов с журналистами. Мол, так ей комфортнее…

Контакты Татьяны Дорониной с внешним миром осуществляются через ее помощника Игоря, который регулярно ее навещает, и гримера, который иногда приезжает к актрисе. Через них она просит помочь с покупками или доставкой необходимых документов.

Несмотря на свой возраст, Татьяна Доронина сохраняет ясность мышления и полностью осознает происходящее вокруг, ранее отмечала Лидия Матасова.

Правда, после перенесенного коронавируса у актрисы возникли проблемы с ногами, из-за которых ей сложно передвигаться.