Как сейчас живет Татьяна Доронина: ухаживают медсестры, рядом кошки

12 сентября исполняется 92 года актрисе, народной артистке СССР Татьяне Дорониной. Последние три года Татьяна Васильевна живет в Геронтологическом центре "Юго-Западный". Как проходят ее будни, и кто помогает режиссеру и президенту МХАТ им. Горького сегодня?
Как Татьяна Доронина живет в Геронтологическом центре
В Геронтологическом центре, расположенном в экологически чистом районе рядом с Тропаревским парком и родником, за Дорониной ухаживают шесть медицинских сестер. Здесь она получает необходимую медицинскую помощь, сеансы массажа и занимается физической активностью.
Центр предлагает комфортабельные номера с видом на ландшафтный заказник "Теплый Стан". Для проживающих созданы все условия для отдыха и досуга: доступны библиотека, игровая комната, бильярдные, музыкальный салон и киноконцертный зал на 165 мест.
Также функционируют различные клубы и студии, регулярно проводятся творческие выставки, концерты и экскурсии.
В прошлом году приятельница Татьяны Васильевны, актриса Лидия Матасова рассказывала СМИ, что Доронина общается лишь с ограниченным кругом близких людей, редко отвечает на телефонные звонки и категорически избегает контактов с журналистами. Мол, так ей комфортнее…
Контакты Татьяны Дорониной с внешним миром осуществляются через ее помощника Игоря, который регулярно ее навещает, и гримера, который иногда приезжает к актрисе. Через них она просит помочь с покупками или доставкой необходимых документов.
Несмотря на свой возраст, Татьяна Доронина сохраняет ясность мышления и полностью осознает происходящее вокруг, ранее отмечала Лидия Матасова.
Правда, после перенесенного коронавируса у актрисы возникли проблемы с ногами, из-за которых ей сложно передвигаться.
Татьяна Доронина. Фото: Екатерина Цветкова/ Global Look Press
Кроме того, Татьяне Васильевне разрешено держать двух кошек, которые помогают скрасить одиночество и дарят ей положительные эмоции.
А что в жизни Татьяны Дорониной изменилось за этот год? С этим вопросом Teleprogramma.org снова обратилась к Лидии Матасовой. Только в этот раз артистка была менее словоохотлива.
Лидия Матасова: "У Татьяны Дорониной все нормально"
- Лидия, Татьяне Васильевне исполняется 92 года. Как у нее сейчас дела, здоровье?
- Да все хорошо у нее!
- А вы к ней ездите?
- Нет, я не езжу. Не буду я никакое интервью давать, вы уж меня простите. Все нормально у Татьяны Васильевны!
- А с кем знаменитая актриса сейчас поддерживает общение?
- У Татьяны Васильевны есть группа людей, с которыми она общается. Я не буду больше ничего говорить, потому что не хочу.