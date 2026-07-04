«Он — как из глянцевого африканского журнала»: 60-летняя Наталья Штурм о темнокожем бойфренде

Исполнительница хита про школьный роман, 60-летняя певица Наталья Штурм поделилась с Teleprogramma.org яркими впечатлениями от поездки в Кейптаун. И, конечно, не обошла стороной перемены в личной жизни. Путешествие подарило певице не только новые эмоции от города, но и знакомства, которые заметно отличались по характеру и настроению.

Сначала внимание Натальи привлек Кейси — 34‑летний африканец, покоривший ее своей фактурой и внутренним спокойствием.

«Он — как из глянцевого африканского журнала», — отметила артистка.

Наталья Штурм добавила, что в Кейптауне немало мужчин с такой же ухоженной внешностью, чувством собственного достоинства и безупречными манерами. При этом Штурм заметила, что среди них много выходцев из других африканских стран, которые стремятся остаться в городе, чтобы жить и работать. Ее знакомый Кейси родом из Конго.

Однако союз не сложился: мужчина выдвинул условие — Наталья должна была перевезти его в Москву, пообещав ей взамен «рай на земле». Такой подход певицу не устроил.

«Ну не угадал, мне нельзя ставить условия», — заявила Штурм.

В итоге Кейси оказался в «листе ожидания», а в жизни Натальи появился другой мужчина — Виктор, двадцати четырех лет от роду.

Молодой человек приглянулся певице прежде всего своей энергией и легкостью в общении.

«По энергетике мне ближе Виктор. Нам настолько легко, мы как пацаны с ним», — призналась Штурм.

Артистка раньше с настороженностью относилась к парам с большой разницей в возрасте (а разрыв с Виктором составляет 36 лет), но именно он сумел подарить ей те самые искренние эмоции — тот самый «щенячий восторг». И, что немаловажно, в отличие от Кейси, Виктор не выдвигал никаких условий.

«Просто влюбился в меня, а я — в него», — поделилась певица.

Для Натальи это стало гармоничной и приятной точкой в ее романтическом путешествии.

Сам Кейптаун покорил певицу сочетанием культур: в нем, по ее словам, чувствуется влияние Европы, Америки и Африки. Ей пришлись по душе колониальная архитектура, стильные бутики и отсутствие уличной торговли. Цены в городе она сравнила с московскими: посидеть в кафе стоит от тысячи рублей, а еда, по признанию Натальи, просто изумительная — «вкусовые рецепторы кричат браво».

Во время поездки артистка не сидела на месте: сменила три отеля, чтобы сравнить уровень сервиса, много гуляла пешком, изучая разные районы, общалась и с туристами, и с местными жителями. Штурм призналась, что влюбилась в Кейптаун и в африканский народ, отметила приятный климат и вкусную свежую еду.