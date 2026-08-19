«Из области фантастики»: Соседов оценил возможность выступления SHAMAN на концерте Канье Уэста

Соседов также усомнился в самой логике такого сотрудничества. Артист такого масштаба, как Уэст, не нуждается в разогреве: его концерты и так гарантированно собирают полные залы.

«И зачем, скажите, по какой логике Канье Уэсту брать на разогрев кого‑то? Если у него только свистни — и все продано», — отметил эксперт.

Для наглядности Соседов привел яркий пример с Аллой Пугачевой и Полом Маккартни.

«Это все равно как если приезжает Пол Маккартни выступать на Красную площадь, а на разогрев ему дают Аллу Пугачеву. Понимаете? Это не тот артист, которого нужно разогревать, тем более нашим „шаманам“», — объяснил Соседов.

При этом он тут же уточнил, что к SHAMAN и его творчеству относится хорошо. Но сама идея о его дуэте с Канье Уэстом не выдерживает никакой критики и полностью противоречит принципам работы большого шоу‑бизнеса.

Напомним, ранее появилась информация, что команда Канье Уэста якобы предложила сотрудничество SHAMAN. Сам же SHAMAN заявил, что петь с Канье не будет, поскольку ничего не понимает в рэпе.

А вы согласны с мнением Сергея Соседова? Хотели бы увидеть дуэт Канье Уэста и SHAMAN? Поделитесь в комментариях.