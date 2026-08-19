«Из области фантастики»: Соседов оценил возможность выступления SHAMAN на концерте Канье Уэста

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что SHAMAN мог бы выступить на разогреве у рэпера Канье Уэста. Эксперт назвал эту информацию не более чем вбросом и подчеркнул, что в реальности подобный сценарий попросту невозможен.
«Я думаю, что ничего такого быть не могло. Канье Уэст попросил SHAMAN? Это что-то вообще из области фантастики. Так вообще-то мировой шоу-бизнес не работает. Я не знаю, откуда пошла эта информация. Я думаю, это вброс», — сказал Сергей Соседов.
По словам Соседова, в мировом шоу‑бизнесе все устроено предельно четко. У звезд уровня Канье Уэста программа выверена буквально до секунды — от момента появления на сцене до пауз между треками.
«У любой звезды такого масштаба, как Канье Уэст, ну, собственно, и наши уже сейчас так работают, четко выстроенная программа. До винтика выстроено, до минуты, а то и до секунды. Появление, выход, спел, пауза между песнями и так далее. Все четко. Декорации — до винтика! Как будто самолет строят, понимаете?» — пояснил критик.
Сергей Соседов. Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press
Соседов также усомнился в самой логике такого сотрудничества. Артист такого масштаба, как Уэст, не нуждается в разогреве: его концерты и так гарантированно собирают полные залы.
«И зачем, скажите, по какой логике Канье Уэсту брать на разогрев кого‑то? Если у него только свистни — и все продано», — отметил эксперт.
Для наглядности Соседов привел яркий пример с Аллой Пугачевой и Полом Маккартни.
«Это все равно как если приезжает Пол Маккартни выступать на Красную площадь, а на разогрев ему дают Аллу Пугачеву. Понимаете? Это не тот артист, которого нужно разогревать, тем более нашим „шаманам“», — объяснил Соседов.
При этом он тут же уточнил, что к SHAMAN и его творчеству относится хорошо. Но сама идея о его дуэте с Канье Уэстом не выдерживает никакой критики и полностью противоречит принципам работы большого шоу‑бизнеса.
Напомним, ранее появилась информация, что команда Канье Уэста якобы предложила сотрудничество SHAMAN. Сам же SHAMAN заявил, что петь с Канье не будет, поскольку ничего не понимает в рэпе.
А вы согласны с мнением Сергея Соседова? Хотели бы увидеть дуэт Канье Уэста и SHAMAN? Поделитесь в комментариях.