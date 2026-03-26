Иван Охлобыстин: "Зачем нам бессмертие? Нам надо что-то новое"

В российских кинотеатрах продолжается показ сказки "Домовенок Кузя-2". По сюжету второй части истории Кузьма продолжает жить вместе с Наташей и ее семьей, а еще обретает новую подружку - домовенка Тихоню.
Перед двумя сказочными персонажами стоит очень важная задача – спасти мир от Кощея Бессмертного. И даже Баба - Яга готова помочь им в этом деле.
Образ Кощея Бессмертного воплотил актер Иван Охлобыстин. По словам Ивана, его герой – это первобытное зло. Но даже Кощей убеждается в том, что нельзя верить женщинам.
На премьере сказки "Домовенок Кузя-2" корреспондент Teleprogramma.org поговорила с Иваном Охлобыстиным об искусственном интеллекте, вере в Домового и возможности бессмертия.
Иван Охлобыстин: "Я итак страшный"
- Иван, расскажите, пожалуйста, про грим для вашего персонажа. Много ли уходило у художников времени на то, чтобы превратить вас в Кощея Бессмертного?
- Немного. Я итак страшный. И мне доклеивали брови, чтобы они были ворсистыми.
- Фильм рассказывает о Домовенке Кузе. А сами верите в Домовых?
- Нет, да вы что. Пока не верю. Но все впереди, товарищи.
- То есть у вас в доме не падали вещи, и ничего не включалось?
- Падали, включалось. Но этому можно найти тысячу других объяснений. Я не имею живого подтверждения существования Домового, чтобы можно было потискать его или поговорить с ним. Такого пока не было.
А без этого, конечно, несерьезно что-то утверждать. Нужен осязаемый опыт, чтобы людей не путать.
Иван Охлобыстин. Фото: кадр из фильма "Домовенок Кузя-2"
Иван Охлобыстин: "Я пишу что-то в Телеграме или в Дзене и помещаю туда картиночку для людей, чтобы они поймали мое настроение"
- Вы играете Кощея Бессмертного. А сами хотели бы жить вечно?
- Нет.
- Почему?
- А потому что человек ко всему привыкает, и все проходит. Это надо быть сумасшедшим.
Это так ляпают – когда говорят о желании бессмертия…
Люди не понимают последствий. Зачем нам бессмертие? Нам надо что-то новое, к чему мы еще не готовы и что мы можем постигать.
А так, зачем воду в ступе толочь? Что полезного можно извлечь из этого бессмертия?
- Я знаю, что вы увлекаетесь созданием разных фото и видео с помощью искусственного интеллекта. Вы об этом рассказывали Борису Корчевникову. А делали ли какую-то работу, посвященную фильму "Домовенок Кузя-2"?
- Нет. Я пишу что-то в Телеграме или в Дзене и помещаю туда картиночку для людей, чтобы они поймали мое настроение. И не больше!
- А кто из ваших родных посмотрит фильм "Домовенок Кузя-2"?
- Я привел на премьеру внука и внучку.
А вы уже посмотрели фильм "Домовенок Кузя-2"? Делитесь в комментариях!