Иван Охлобыстин: "Зачем нам бессмертие? Нам надо что-то новое"

В российских кинотеатрах продолжается показ сказки "Домовенок Кузя-2". По сюжету второй части истории Кузьма продолжает жить вместе с Наташей и ее семьей, а еще обретает новую подружку - домовенка Тихоню.

Перед двумя сказочными персонажами стоит очень важная задача – спасти мир от Кощея Бессмертного. И даже Баба - Яга готова помочь им в этом деле.

Образ Кощея Бессмертного воплотил актер Иван Охлобыстин. По словам Ивана, его герой – это первобытное зло. Но даже Кощей убеждается в том, что нельзя верить женщинам.

На премьере сказки "Домовенок Кузя-2" корреспондент Teleprogramma.org поговорила с Иваном Охлобыстиным об искусственном интеллекте, вере в Домового и возможности бессмертия.

Иван Охлобыстин: "Я итак страшный"

- Иван, расскажите, пожалуйста, про грим для вашего персонажа. Много ли уходило у художников времени на то, чтобы превратить вас в Кощея Бессмертного?

- Немного. Я итак страшный. И мне доклеивали брови, чтобы они были ворсистыми.

- Фильм рассказывает о Домовенке Кузе. А сами верите в Домовых?

- Нет, да вы что. Пока не верю. Но все впереди, товарищи.

- То есть у вас в доме не падали вещи, и ничего не включалось?

- Падали, включалось. Но этому можно найти тысячу других объяснений. Я не имею живого подтверждения существования Домового, чтобы можно было потискать его или поговорить с ним. Такого пока не было.

А без этого, конечно, несерьезно что-то утверждать. Нужен осязаемый опыт, чтобы людей не путать.