Иосиф Пригожин про Авраама Руссо: «Я такого не помню»

Напомним, некогда популярный певец Авраам Руссо в недавнем интервью намекнул на близкие отношения с Кристиной Орбакайте. Он дал понять, что об этом была в курсе мама Кристины Алла Пугачева. Руссо рассказал, что продюсер Иосиф Пригожин передавал ему, что Пугачева переживает из-за того, что Кристина может забеременеть и родить ребенка от Руссо.

Руссо же дал понять, что беспокоилась Алла Борисовна совершенно напрасно. Кристина была совершенно не в его вкусе как женщина, но нравилась ему как человек.

Пик совместной работы Кристины Орбакайте и Авраама Руссо выпал на 2002–2003 годы. В течение этого периода исполнители не только представили публике несколько популярных композиций, но и организовали череду общих концертных программ — в том числе крупное шоу в Кремлевском дворце в Москве. Позднее их деловое сотрудничество сошло на нет.

В числе хитов, исполненных Руссо и Орбакайте — «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя».

А вы как думаете, кто говорит правду — Руссо или Пригожин? Поделитесь в комментариях.