Иосиф Пригожин про Авраама Руссо: «Я такого не помню»

Известный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал недавние заявление певца Авраама Руссо о неких отношениях с Кристиной Орбакайте. Авраам рассказал, что Алла Борисовна якобы очень опасалась, что ее дочь может родить ребенка от Руссо. Своими переживаниями Алла Пугачева делилась с Пригожиным, а тот доносил тревоги Примадонны до Авраама Руссо.
Иосиф Пригожин дал понять, что Авраам Руссо, мягко говоря, придумывает некоторые факты и обстоятельства. Иосиф Игоревич заявил, что такого не помнит. Он назвал «трешем» откровения певца по этому поводу.
«Это какой-то треш. Я такого не помню. Даже не знаю, как это комментировать», — сказал Иосиф Пригожин.
Авраам Руссо. Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Напомним, некогда популярный певец Авраам Руссо в недавнем интервью намекнул на близкие отношения с Кристиной Орбакайте. Он дал понять, что об этом была в курсе мама Кристины Алла Пугачева. Руссо рассказал, что продюсер Иосиф Пригожин передавал ему, что Пугачева переживает из-за того, что Кристина может забеременеть и родить ребенка от Руссо.
Руссо же дал понять, что беспокоилась Алла Борисовна совершенно напрасно. Кристина была совершенно не в его вкусе как женщина, но нравилась ему как человек.
Пик совместной работы Кристины Орбакайте и Авраама Руссо выпал на 2002–2003 годы. В течение этого периода исполнители не только представили публике несколько популярных композиций, но и организовали череду общих концертных программ — в том числе крупное шоу в Кремлевском дворце в Москве. Позднее их деловое сотрудничество сошло на нет.
В числе хитов, исполненных Руссо и Орбакайте — «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя».
А вы как думаете, кто говорит правду — Руссо или Пригожин? Поделитесь в комментариях.