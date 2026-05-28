Иосиф Пригожин о таинственной папке SHAMAN: «А сейчас для куражу я вам попу покажу»

На этой неделе SHAMAN подогрел интерес публики загадочными видео. На кадрах, снятых у посольства США, артист появляется с важной папкой в руках.

SHAMAN и его таинственная папка

«Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды», — заявил артист.

На следующий день музыкант снова обратился к публике. И вновь в его руках на видео фигурировала та же загадочная папка.

«Мои недоброжелатели уговаривают меня не публиковать информацию из этой папки. И даже предлагают выкупить ее. Но я иду до конца!» — сказал певец.

Но, как говорится, Бог любит троицу. Ярослав Дронов появился со своей таинственной папкой и в третий раз – на фоне Кремля.

«Россия! Я не имею права скрывать это предательство. Завтра в 12:00 буду жечь правдой, как кремлевская звезда», - пообещал артист.

Есть мнение, что все эти ролики со «шпионской» папкой в стиле Джеймса Бонда – это часть пиар-стратегии, так называемый прогрев перед новой песней или концертом.

Да и сам артист признавался журналистам, что старается всегда подбрасывать общественности интересные поводы, чтобы его жизнь напоминала сериал.

А как вы относитесь к таким прогревам? Можно ли назвать их способом привлечь внимание? И что за ними стоит?

Иосиф Пригожин: «У каждого Абрама своя программа»

С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к продюсеру Иосифу Пригожину.

«Вы знаете, вы сами ответили на свой вопрос. Сегодня внимание достигается любыми способами – так называемыми прогревами. У каждого Абрама своя программа, - сказал продюсер. - Главное – чтобы за этим прогревом не было пустоты, потому что если вы прогреваете то, что потом будет неинтересно, то все эти прогревы бессмысленны. Надо, чтобы ожидания были оправданы – вот и все. Время такое: «А сейчас для куражу я вам попу покажу». Любые добрые дела, скромные вещи незаметны. Поэтому замечают то, что грязно».

А что вы думаете о прогревах? Делитесь в комментариях!