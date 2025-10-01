Иосиф Пригожин: "Мы продали Rolls-Royce, чтобы не вызывать раздражение"

Недавно на одном из мероприятий Филипп Киркоров похвастался новым автомобилем Aurus Senat российского производства. На таком ездит сам президент. Стоимость этой машины может достигать 50 миллионов рублей.
Как Филипп Киркоров поддержал отечественного производителя
По словам Филиппа Бедросовича, он хотел поддержать отечественного производителя. Да и Aurus был его мечтой. Артист восхищенно говорит, что это лучшая машина в мире.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
"Она тюнинговая, там все забрендировано моим именем. Я не собираюсь ее продавать, пусть эта машина остается в моем гараже, — похвастался певец журналистам.
— Тем более это невозможно, поскольку там везде стоит бренд ФК. Чтобы никто не перепутал, чья это машина. Там все поднимается, есть место для компьютера, Интернет, телевизор".
Иосиф Пригожин: "Мы перестали инвестировать в автомобили"
А на каких автомобилях вообще ездят наши звезды? На самых разных. Иосиф Пригожин, например, помнит цитату Ильфа и Петрова, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. И поэтому купил семейный Mercedes-Benz V-класса, сделав ставку не на высокую скорость, а на комфорт на дороге.
"У меня "Мерседес", минивэн. Был Rolls-Royce, но мы его продали, чтобы не вызывать раздражение. Мне кажется, сейчас не самое лучшее время для этого", — отметил Иосиф Пригожин в разговоре с Teleprogramma.org.
— У вас только один автомобиль?
— Да. А нам больше и не надо.
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press
— Покупали его в московском салоне?
— Да, в салоне.
— Вроде такой автомобиль не развивает большую скорость. Вам больше важен комфорт и удобства?
— Вы знаете, как сказал Григорий Лепс в недавнем интервью: "Все, что летает и передвигается, надо брать в прокат или в аренду". Поэтому с недавних пор мы перестали инвестировать в автомобили.
Мы пользуемся исключительно необходимым. У нас есть водитель, охрана, но автомобиль только один. Никаких вторых, третьих машин у нас нет.
А вы согласны с мнением Иосифа Пригожина? Делитесь в комментариях!