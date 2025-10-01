Иосиф Пригожин: "Мы продали Rolls-Royce, чтобы не вызывать раздражение"

"Она тюнинговая, там все забрендировано моим именем. Я не собираюсь ее продавать, пусть эта машина остается в моем гараже, — похвастался певец журналистам. — Тем более это невозможно, поскольку там везде стоит бренд ФК. Чтобы никто не перепутал, чья это машина. Там все поднимается, есть место для компьютера, Интернет, телевизор".

Иосиф Пригожин: "Мы перестали инвестировать в автомобили"

А на каких автомобилях вообще ездят наши звезды? На самых разных. Иосиф Пригожин, например, помнит цитату Ильфа и Петрова, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. И поэтому купил семейный Mercedes-Benz V-класса, сделав ставку не на высокую скорость, а на комфорт на дороге.

"У меня "Мерседес", минивэн. Был Rolls-Royce, но мы его продали, чтобы не вызывать раздражение. Мне кажется, сейчас не самое лучшее время для этого", — отметил Иосиф Пригожин в разговоре с Teleprogramma.org.

— У вас только один автомобиль?

— Да. А нам больше и не надо.