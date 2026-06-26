«Глупое заявление»: Соседов высмеял Шаляпина после слов о том, что его карьеру загубил Киркоров

В беседе с Teleprogramma.org музыкальный критик Сергей Соседов разнес версию Шаляпина о крахе его карьеры на сцене, назвав ее несостоятельной и даже комичной.

По мнению критика, идея о том, будто Филипп Киркоров единолично решал, кому звучать в эфире, а кому — нет, выглядит абсурдно.

«Я не верю в это. Это глупое заявление. А что Киркоров указывал у нас, кому быть, а кому не быть в эфире? Это смешно звучит», — подчеркнул Сергей Соседов.

Особое внимание эксперт уделил вопросу творческой состоятельности Шаляпина. Соседов прямо поставил перед артистом вопрос о наличии у него настоящих хитов.

«Пусть Прохор назовет хотя бы один хит свой. Он хороший певец, но хитов у него, извините, не было. У него не было „Атлантиды“ Киркорова, песни „Ты, ты, ты“», — напомнил Соседов.

Критик не ограничился сомнениями в аргументации Шаляпина — он фактически бросил ему вызов.

«Прохор, а ты готов защитить свое обвинение? — заочно поинтересовался Соседов. — У тебя есть какие‑то доводы? Я бы вообще на месте Киркорова в суд подал за такое».

Прохор Шаляпин, говоря о кознях Филиппа Киркорова, жаловался, что тот, якобы видео в нем конкурента на сцене. Соседова эти заявления откровенно повеселили. В качестве реального соперника для Киркорова он назвал Николая Баскова.

«Такой соперник. Просто смешно. Вот Басков еще мог стать соперником. У него такой голос! Ну где Басков и где Шаляпин...» — добавил Сергей Соседов.

В завершение Соседов вновь вернулся к сути обвинений Шаляпина, потребовав конкретных доказательств и песен.

«А чем он конкурировал с Киркоровым? Если Филипп тебя запретил, ты писал в стол свои песни? Ну покажи их сейчас тогда. Покажи песни, которые Киркоров счел опасными для себя. Где эти песни? Их нет», — уверен Сергей Соседов.

Таким образом, позиция Сергея Соседова однозначна: заявления Шаляпина лишены оснований, а отсутствие реальных хитов и доказательств «запрета» делает подобные упреки неубедительными.

Ранее Шаляпин жаловался, что Филипп Киркоров загубил его творческую карьеру. Мол, поп-король ему активно вредил. По словам Шаляпина, тот куда-то звонил и говорил гадости про Прохора.

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